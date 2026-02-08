Teruglezen: zo worstelde Feyenoord zich naar een overwinning op Utrecht

Het zondagprogramma in de Eredivisie begint met twee clubs die snakken naar een overwinning: om 12.15 uur neemt FC Utrecht het in het eigen Stadion Galgenwaard op tegen Feyenoord. Het Utrecht van Ron Jans verloor in alle competities zes van de laatste zeven duels en is inmiddels afgezakt naar het rechterrijtje. Bij de bezoekers ligt Robin van Persie onder vuur, helemaal na de kansloze nederlaag tegen PSV van afgelopen weekend. Wie pakt vandaag drie broodnodige punten? In dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Utrecht - Feyenoord.

LIVE Eredivisie: FC Utrecht - Feyenoord Sorteer op: Laatste Oudste 90+6' Einde wedstrijd (0-1) Van den Kerkhof fluit voor de laatste keer. Het worstelende Feyenoord trekt drie punten over de streep tegen Utrecht en staat weer tweede, al heeft het een wedstrijd meer gespeeld dan NEC. 90+6' Supporters verlaten stadion (0-1) We zien de eerste groepen fans al het stadion verlaten: zij hebben er geen vertrouwen meer in. 90+4' Nog twee minuten te gaan (0-1) Trekt Feyenoord de overwinning over de streep? 90+1' Blake met een afstandsschot (0-1) Wellenreuther komt niet in de problemen. 90' Zes minuten blessuretijd (0-1) Scheidsrechter Van den Kerkhof telt zes minuten aan blessuretijd bij. 🟨 90' Geel Wellenreuther, schorsing volgt (0-1) Wellenreuther krijgt geel voor tijdrekken en is de komende competitiewedstrijd geschorst, net als Valente. 88' Feyenoord rekt tijd (0-1) Rond de cornervlag doet Feyenoord z'n best om tijd te rekken. Inmiddels is de bal weer ingeleverd bij Utrecht. 86' Slotoffensief Utrecht levert kans Steijn op (0-1) Utrecht staat met veel man voor de bal, waardoor Feyenoord kan counteren. Sauer steekt Steijn weg, maar de gelegenheidsspits kan niet over Barkas stiften. 84' Utrecht speelt va banque Met tien man zet Utrecht nog alle zeilen bij om de gelijkmaker te forceren. Daar komt wel een kans uit voor Sauer, maar hij schiet over. Krijgen we nog een gekke slotfase? 82' Wissels Van Persie en Jans Hwang en Bos verlaten het veld: Nieuwkoop en Kraaijeveld mogen de wedstrijd afmaken. Bij Utrecht komt Blake in plaats van Vesterlund. 78' Rood Rodriguez! Rodriguez krijgt een tweede gele kaart! Hij voelt iets in de zestien en gaat liggen. Van den Kerkhof twijfelt niet en ziet er een schwalbe in. De rechtsbuiten krijgt zijn tweede geel. 77' Feyenoord sleurt zich naar het einde (0-1) Het is de tweede helft niet echt goed meer bij Feyenoord, maar het doet er alles aan om de 0-1 over de streep te trekken. 74' Viergever komt de ploeg in (0-1) Ron Jans brengt Viergever, die ook direct aanvoerder wordt. Van der Hoorn verlaat het veld. 71' Bal in de muur (0-1) Steijn schiet in de muur, maar verdient wel een corner. Zojuist is overigens ook St. Juste ingevallen: hij vervangt Watanabe. 70' Geel voor Rodriguez Rodriguez vergrijpt zich aan Sauer en geeft een vrije trap weg op een gevaarlijke positie. Steijn en Hadj Moussa staan achter de bal. Laad meer