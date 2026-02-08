Live voetbal 4

Teruglezen: zo worstelde Feyenoord zich naar een overwinning op Utrecht

FC Utrecht - Feyenorod
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
8 februari 2026, 12:15   Bijgewerkt: 14:11

Het zondagprogramma in de Eredivisie begint met twee clubs die snakken naar een overwinning: om 12.15 uur neemt FC Utrecht het in het eigen Stadion Galgenwaard op tegen Feyenoord. Het Utrecht van Ron Jans verloor in alle competities zes van de laatste zeven duels en is inmiddels afgezakt naar het rechterrijtje. Bij de bezoekers ligt Robin van Persie onder vuur, helemaal na de kansloze nederlaag tegen PSV van afgelopen weekend. Wie pakt vandaag drie broodnodige punten? In dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Utrecht - Feyenoord.

LIVE Eredivisie: FC Utrecht - Feyenoord

25m geleden

14:09

90+6' Einde wedstrijd (0-1)

Van den Kerkhof fluit voor de laatste keer. Het worstelende Feyenoord trekt drie punten over de streep tegen Utrecht en staat weer tweede, al heeft het een wedstrijd meer gespeeld dan NEC. 

26m geleden

14:08

90+6' Supporters verlaten stadion (0-1)

We zien de eerste groepen fans al het stadion verlaten: zij hebben er geen vertrouwen meer in. 

27m geleden

14:06

90+4' Nog twee minuten te gaan (0-1)

Trekt Feyenoord de overwinning over de streep?

30m geleden

14:03

90+1' Blake met een afstandsschot (0-1)

Wellenreuther komt niet in de problemen.

31m geleden

14:03

90' Zes minuten blessuretijd (0-1)

Scheidsrechter Van den Kerkhof telt zes minuten aan blessuretijd bij. 

32m geleden

14:02

🟨 90' Geel Wellenreuther, schorsing volgt (0-1)

Wellenreuther krijgt geel voor tijdrekken en is de komende competitiewedstrijd geschorst, net als Valente. 

34m geleden

14:00

88' Feyenoord rekt tijd (0-1)

Rond de cornervlag doet Feyenoord z'n best om tijd te rekken. Inmiddels is de bal weer ingeleverd bij Utrecht. 

35m geleden

13:59

86' Slotoffensief Utrecht levert kans Steijn op (0-1)

Utrecht staat met veel man voor de bal, waardoor Feyenoord kan counteren. Sauer steekt Steijn weg, maar de gelegenheidsspits kan niet over Barkas stiften.

37m geleden

13:57

84' Utrecht speelt va banque

Met tien man zet Utrecht nog alle zeilen bij om de gelijkmaker te forceren. Daar komt wel een kans uit voor Sauer, maar hij schiet over. Krijgen we nog een gekke slotfase?

39m geleden

13:55

82' Wissels Van Persie en Jans

Hwang en Bos verlaten het veld: Nieuwkoop en Kraaijeveld mogen de wedstrijd afmaken. Bij Utrecht komt Blake in plaats van Vesterlund.

42m geleden

13:52

78' Rood Rodriguez!

Rodriguez krijgt een tweede gele kaart! Hij voelt iets in de zestien en gaat liggen. Van den Kerkhof twijfelt niet en ziet er een schwalbe in. De rechtsbuiten krijgt zijn tweede geel.

43m geleden

13:51

77' Feyenoord sleurt zich naar het einde (0-1)

Het is de tweede helft niet echt goed meer bij Feyenoord, maar het doet er alles aan om de 0-1 over de streep te trekken.

1u geleden

13:46

74' Viergever komt de ploeg in (0-1)

Ron Jans brengt Viergever, die ook direct aanvoerder wordt. Van der Hoorn verlaat het veld.

1u geleden

13:44

71' Bal in de muur (0-1)

Steijn schiet in de muur, maar verdient wel een corner. Zojuist is overigens ook St. Juste ingevallen: hij vervangt Watanabe.

1u geleden

13:43

70' Geel voor Rodriguez

Rodriguez vergrijpt zich aan Sauer en geeft een vrije trap weg op een gevaarlijke positie. Steijn en Hadj Moussa staan achter de bal.

Vrij Dag
661 Reacties
630 Dagen lid
973 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Lastig te zien of het wel of geen overtreding was, maar geel zeker niet. Huang zoveel overtredingen rijp voor geel niet gegeven. Dit was toch dezelfde scheidsrechter die vorige week waarschuwde en waarschuwde maar niet ingreep bij Az

Vrij Dag
661 Reacties
630 Dagen lid
973 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Persie bouwt gewoon extra zekerheid in, door het middenveld te versterken

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.733 Reacties
1.230 Dagen lid
19.389 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit gaat toch echt nergens over, dit was toch gewoon een overtreding?

Vrij Dag
661 Reacties
630 Dagen lid
973 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Lastig te zien of het wel of geen overtreding was, maar geel zeker niet. Huang zoveel overtredingen rijp voor geel niet gegeven. Dit was toch dezelfde scheidsrechter die vorige week waarschuwde en waarschuwde maar niet ingreep bij Az

Vrij Dag
661 Reacties
630 Dagen lid
973 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Persie bouwt gewoon extra zekerheid in, door het middenveld te versterken

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.733 Reacties
1.230 Dagen lid
19.389 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit gaat toch echt nergens over, dit was toch gewoon een overtreding?

