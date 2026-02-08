Teruglezen: zo worstelde Feyenoord zich naar een overwinning op Utrecht

Het zondagprogramma in de Eredivisie begint met twee clubs die snakken naar een overwinning: om 12.15 uur neemt FC Utrecht het in het eigen Stadion Galgenwaard op tegen Feyenoord. Het Utrecht van Ron Jans verloor in alle competities zes van de laatste zeven duels en is inmiddels afgezakt naar het rechterrijtje. Bij de bezoekers ligt Robin van Persie onder vuur, helemaal na de kansloze nederlaag tegen PSV van afgelopen weekend. Wie pakt vandaag drie broodnodige punten? In dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Utrecht - Feyenoord.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Lastig te zien of het wel of geen overtreding was, maar geel zeker niet. Huang zoveel overtredingen rijp voor geel niet gegeven. Dit was toch dezelfde scheidsrechter die vorige week waarschuwde en waarschuwde maar niet ingreep bij Az
Dit gaat toch echt nergens over, dit was toch gewoon een overtreding?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Lastig te zien of het wel of geen overtreding was, maar geel zeker niet. Huang zoveel overtredingen rijp voor geel niet gegeven. Dit was toch dezelfde scheidsrechter die vorige week waarschuwde en waarschuwde maar niet ingreep bij Az
Dit gaat toch echt nergens over, dit was toch gewoon een overtreding?