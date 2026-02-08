heeft nog geen gesprek gevoerd met Robin van Persie over zijn toekomst. De 21-jarige middenvelder speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Utrecht, maar is nog altijd eigendom van Feyenoord. Zondag speelden de twee clubs tegen elkaar in Stadion Galgenwaard.

Zechiël maakt in een interview met ESPN duidelijk dat hij persoonlijk niet veel contact heeft met Feyenoord. Dat verbaast hem niet. “Nee. Zij zijn gefocust op hun seizoen en ik op mijn eigen seizoen. Ik heb af en toe hier en daar wel contact, maar niet heel veel. Dat vind ik ook niet erg.” De middenvelder wil zich voorlopig niet bezighouden met scenario’s richting de zomer. “Ik focus me gewoon op dit seizoen, op deze laatste drie, vier maanden van het seizoen. Aankomende zomer zie ik wel wat er gebeurt. Voor mij staan alle deuren open.”

Ook het veelbesproken gesprek met Van Persie heeft nog niet plaatsgevonden. Eerder gaf Zechiël al aan dat hij dat graag zou willen, mede vanwege de spanningen die er waren in hun gezamenlijke periode bij Feyenoord Onder 19. “Nee. We zaten allebei in een moeilijke fase met onze clubs. Daardoor kwam het er niet van. We zien wel wanneer het plaatsvindt. Het gaat echt wel vóór volgend seizoen gebeuren. Maar wat ik net zeg: ik focus me nu op dit seizoen. Volgend seizoen zien we dan wel.”

Het lukte Zechiël zondag niet om zich te laten zien tegen zijn eigenlijke werkgever. De jeugdexponent van Feyenoord is kritisch over zijn optreden en gebrek aan rendement. “Ik kon bepalend zijn, maar ben dat niet geweest. Het was geen goede wedstrijd vanuit mijn kant. Ik heb niet geleverd wat ik kan leveren, denk ik. En dan niet eens qua hard werken, want dat probeer ik altijd wel te doen, maar met de kwaliteiten die ik heb moet ik gewoon meer doen. Het was vandaag gewoon niet genoeg.”

Dat hij juist tegen Feyenoord speelde, maakte voor zijn gevoel weinig verschil. “Nee. Elke wedstrijd wil ik me laten zien. Of het tegen Feyenoord is of tegen wie dan ook, dat maakt niet uit. Ik wil me elke wedstrijd laten zien. Als topsporter, als voetballer, als je van het spelletje houdt, dan baal je ten eerste enorm dat je weer verliest. En ook dat ik gewoon geen goede wedstrijd speel.” Die teleurstelling slaat echter niet om in zelfmedelijden. “Ik ben altijd kritisch op mezelf en op dit moment ben ik niet blij met mezelf. Alleen: in topsport heb je eigenlijk geen tijd om te balen. Tuurlijk ben je vandaag even teleurgesteld, maar woensdag moet ik er weer staan. Dus hoofd omhoog en dat is het.”

Moeilijk begin tegen Feyenoord

Tactisch zag Zechiël duidelijke verschillen tussen beide helften. “We kregen geen druk erop in de eerste helft. In de tweede helft gingen we overal één op één spelen en dan krijg je gewoon meer grip op de wedstrijd.” Vooral voor rust had Utrecht het lastig. “De eerste helft was het lastig met doorstappen vanuit achteruit. Ik weet niet precies wat daar gebeurde, dat moet ik terugzien. Het leek alsof ik en Dani (de Wit, red.) op een eiland stonden. We kwamen niet in de duels en moeilijk aan de bal. Dan ren je je rot.” Na rust veranderde het spelbeeld. “In de tweede helft gaan we meer één op één spelen, komen we allemaal beter in de wedstrijd en maken we er meer een vechtwedstrijd van. Maar die eerste helft was gewoon lastig.”

Met het oog op de komende duels weigert Zechiël te blijven hangen in negatieve gedachten. “We zijn er al weken mee bezig hoe we hieruit komen. Hoe moeilijk het ook is: dit is topsport. Je kan eigenlijk niet balen. Iedereen moet morgen het hoofd weer omhoog hebben en gefocust zijn op NEC en daarna FC Groningen.” De agenda laat ook weinig ruimte voor twijfel. “Binnen zes dagen heb je weer twee wedstrijden. In topsport is de lijn tussen succes en falen heel dun. Als je woensdag wint of zaterdag wint, kan er zomaar weer een hele andere sfeer in de groep heersen. Daar gaan we gewoon voor.”