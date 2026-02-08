Live voetbal 10

Analisten vellen oordeel over rode kaart Rodríguez tegen Feyenoord

Martin van den Kerkhof geeft Miguel Rodriguez een rode kaart bij FC Utrecht - Feyenoord
Foto: © Imago
8 februari 2026, 14:24   Bijgewerkt: 14:30

FC Utrecht moest het duel met Feyenoord zondagmiddag met tien man uitspelen, na een opvallende rode kaart voor Miguel Rodríguez. De aanvaller werd ruim tien minuten voor het einde naar de kant gestuurd, nadat hij zijn tweede gele kaart had gekregen.

De Domstedelingen keken op dat moment al tegen een 0-1 achterstand aan en zagen hun situatie nog penibeler worden. Na een scherpe loopactie van Rodríguez leek de Spanjaard in het strafschopgebied te worden geraakt door Jordan Bos. Waar het stadion rekende op een penalty, oordeelde scheidsrechter Martin van den Kerkhof anders. Hij bestrafte de actie als een fopduik en trok voor de tweede keer geel, wat automatisch rood betekende.

“Ik heb het niet teruggezien, maar volgens mij is er wel contact”, zegt Utrecht-aanvoerder Mike van der Hoorn tegen ESPN. “In de ogen van de scheidsrechter laat Miguel zich misschien vallen, maar als er contact is, is het volgens mij geen geel.”

Koevermans: 'Rodríguez wil penalty versieren'

Analist Danny Koevermans, zelf scheidsrechter in het amateurvoetbal, vindt het in ieder geval ‘absoluut geen strafschop’. “Rodríguez is in zijn aanloop al bezig om het been van Bos te zoeken. Hij was alleen maar bezig met het versieren van de penalty. De scheidsrechter maakt het zichzelf wel moeilijk door een gele kaart te geven en uit te gaan van een schwalbe.”

“Ik vind het een halve schwalbe. De scheidsrechter had het zichzelf makkelijker kunnen maken door geen kaart te geven. Maar als hij het een schwalbe vindt, staat hij volledig in zijn recht. Sneu voor Rodríguez, maar ook ontzettend dom”, aldus Koevermans, die bijval krijgt van Mario Been. “Rood had van mij ook niet gehoeven, maar als je al geel hebt, is het niet slim.”

Voor de ploeg van Ron Jans paste het incident in de huidige malaise. Utrecht is bezig aan een teleurstellende reeks en wist daar ook tegen Feyenoord geen einde aan te maken. In de eerste helft kwamen de Utrechters nauwelijks tot kansen, terwijl in het tweede bedrijf meerdere mogelijkheden onbenut bleven om langszij te komen. Voor het eerst in dertig jaar is Utrecht nu negen opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden zonder zege.

Wat was volgens jou de juiste beslissing?

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Positievo
290 Reacties
47 Dagen lid
335 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was eerder een overtreding op Bos, die er daarna ook uit moest, maar geel is redelijk overdreven.

Deblauwe1
690 Reacties
1.231 Dagen lid
1.507 Likes
Deblauwe1
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat ben ik als exscheids wel met je eens. Geel had ik in ieder geval niet gegeven. Wel een vrije trap voor Feyenoord

Positievo
290 Reacties
47 Dagen lid
335 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Deblauwe1 het is lastig om zo’n moment te fluiten. Head of the moment, aanvaller zoekt, maar het was te weinig voor geel. Op welk niveau heb je gefloten?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
939 Reacties
1.231 Dagen lid
4.698 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor rood lijkt het overdreven. Maar als je al geel hebt en het word als schwalbe bestraft dan kan daar geel voor staan. En geel plus geel is rood, hoe licht (1 van) de 2 overtredingen ook zijn. Zijn genoeg voorbeelden te noemen waarbij er een 2e gele kaart word gegeven voor een hele lichte overtreding die daarmee rood betekende terwijl dat weer veel te zwaar bestrafd was.

