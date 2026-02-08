Supporters van Ajax zijn niet tevreden over het spel van in de eerste helft tegen AZ (0-0 ruststand). De sterspeler van de Amsterdammers krijgt ontzettend veel kritiek op social media.

Godts vormt zondagmiddag samen met Kasper Dolberg en Rayane Bounida de voorhoede van Ajax tegen AZ. De Belgische linksbuiten kwam in de eerste 45 minuten regelmatig voor in het spel en maakte het zijn directe tegenstander Seiya Maikuma regelmatig lastig. Toch krijgt hij ook veel kritiek op zijn spel.

Het meest opmerkelijke verwijt dat de Ajax-fans Godts maken, is dat hij onvoldoende oog zou hebben voor zijn medespelers en zelfs egoïstisch zou zijn. Zo ging hij in de 26ste minuut voor eigen succes, terwijl diverse Ajax-spelers zich in de zestien van AZ aanboden. Een minuutje later negeerde Godts opzichtig Davy Klaassen, die geheel vrijstond op de rand van het strafschopgebied.

“Voor iemand die zo vaak in belangrijke posities aan de bal komt (en voor iemand die zo graag belangrijke acties wil maken) moet Godts nog wel even heel hard trainen op zijn laatste passes en voorzetten”, schrijft een Ajax-fan bijvoorbeeld op X.

Iemand anders schrijft: “Godts heeft nu al zeker 4 keer nagelaten om een bal simpel terug te trekken naar 2 à 3 vrijstaande medespelers op de rand van de 16. Om zich vervolgens hopeloos vast te lopen of een belabberde voorzet /doelpoging af te leveren.”

“Het gevaar kwam van Godts vandaan. Godts is de gevaarlijkst man. Maikuma had het heel lastig met hem”, zegt analist Kees Kwakman in de rust bij ESPN.

Verder is AZ zeer zwak.#azaja — Klaas (@Klaas123916) February 8, 2026 Godts is ook gekmakend… Voor iedere goals of assist staan 23 verrotte acties met balverlies of egoïstisch gemiste kansen #azaja — Menno Wieken (@MennoWieken) February 8, 2026 Voor iemand die zo vaak in belangrijke posities aan de bal komt (en voor iemand die zo graag belangrijke acties wil maken) moet Godts nog wel even heel hard trainen op zijn laatste passes en voorzetten — Riemer (@ibrariemovic) February 8, 2026 Weet Godts eigenlijk wel hoe die een bal moet afgeven? Waarom zoekt bij altijd 'actie' op terwijl hij beter de bal gewoon aan een medespeler af kan geven.. — Ericof (@iEricof) February 8, 2026 Als Godts nou eens een teamspeler zou zijn... #azaja — Diana (@DiVeKo) February 8, 2026 Als Godts eens een keer normaal afspeelt. Zo frustrerend voor een spits en middenvelder die opkomt. Had hem 3 keer terug kunnen leggen. #azaja — Geef mij maar Amsterdam (@bacotje123) February 8, 2026