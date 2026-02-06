Ajax gelinkt aan São Paulo-talent Pedro Ferreira (18)

Ajax wordt in Braziliaanse media gelinkt aan Pedro Ferreira, een achttienjarige talentvolle middenvelder van São Paulo. De Amsterdammers zijn echter niet de enigen die hem volgen: Fenerbahçe zou momenteel de beste papieren hebben om Ferreira komende zomer over te nemen.

Ferreira komt als rechtsbenige aanvallende middenvelder het best tot zijn recht 'op 10', maar speelt ook wel vanaf de rechterflank. De jonge Braziliaan speelt zijn wedstrijden doorgaans in de Onder-20 van São Paulo. Met dat elftal maakte hij recent indruk in het regionale bekertoernooi, waarin hij in zes wedstrijden eenmaal scoorde en twee assists leverde. In december vorig jaar debuteerde Ferreira in de hoofdmacht van São Paulo; inmiddels staat de teller op drie officiële wedstrijden in het eerste.

Journalist Gabriel Sá van het Braziliaanse UOL Esporte schrijft dat Ajax en Fenerbahçe de situatie van Ferreira scherp in de gaten houden. Van die twee clubs zou Fenerbahçe momenteel het meest concreet zijn. Hoewel de Turkse transfermarkt vandaag (vrijdag) nog open is, verwacht Sá dat Fener in juli pas een bod zal gaan uitbrengen op de aanvallende middenvelder. Ook Ajax zou Ferreira sinds 2025 op de korrel hebben. "Bij de Nederlandse clubs liggen positieve rapporten over de middenvelder", weet UOL. Van toenadering in de afgelopen transferperiode is echter geen sprake geweest. Ferreira ligt bij São Paulo nog vast tot medio 2029.

Ferreira is niet de enige Braziliaan die aan Ajax wordt gelinkt. In januari werd duidelijk dat de Amsterdammers ook gecharmeerd zijn van rechtsback João Pedro (kortweg JP) Chermont (20) van Santos. Er werd zelfs gesproken van een huurdeal met optie tot koop, maar die werd door Ajax op de lange baan geschoven omdat de nieuwe technisch directeur, Jordi Cruijff, in zijn komst 'geen prioriteit' zag.