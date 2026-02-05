Valentijn Driessen heeft totaal geen vertrouwen in het Nederlands elftal op het WK aanstaande zomer, zo laat hij weten bij In de Wandelgangen. De journalist van De Telegraaf denkt dat Oranje de groepsfase nog wel doorkomt, maar vervolgens wordt uitgeschakeld door Brazilië of Marokko. Over laatstgenoemd voetballand is Driessen overigens ook absoluut niet te spreken.

Bij In de Wandelgangen, de rubriek van Vandaag Inside, laat de Chef Voetbal zijn licht schijnen over het naderende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het Nederlands elftal neemt deel aan het toernooi dat van 11 juni tot en met 19 juli op het programma staat en is in de groepsfase gekoppeld aan Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese play-offs B, oftewel Oekraïne, Polen of Albanië.

Driessen: 'Nederland op het WK: dat wordt helemaal niks'

Mocht Oranje als groepshoofd eindigen in Poule F, dan treft het de nummer twee van Groep C. Die groep bestaat uit Brazilië, Marokko, Haïti en Schotland. Driessen voorspelt dat Brazilië of Marokko dus zomaar eens de opponent van het Nederlands elftal kan worden in de knock-outfase. “Dat wordt helemaal niks”, stelt de altijd kritische journalist.

Driessen: 'Marokko kan er heel weinig van'

“Die kunnen er heel weinig van”, vervolgt Driessen, die doelt op de nationale ploeg van Marokko. “Heb je ze gezien bij de Afrika Cup?”, zegt hij tegen een verbaasde Wilfred Genee. “Als die gozer (Brahim Díaz, red.) die penalty maakt, winnen ze de finale”, aldus de presentator van Vandaag Inside. “Ja… in eigen land, man. Die zijn gewoon geholpen. Nee, ik ben niet onder de indruk van Marokko.”

Genee wijst Driessen op het feit dat Marokko het afgelopen WK uitstekend presteerde met een plek in de halve finale. “Dat was een uitzondering, daarvoor heb je er nooit iets van gehoord of gezien. Dat elftal is niet zo goed hoor”, blijft de Chef Voetbal bij zijn standpunt.