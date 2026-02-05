NEC kende een hectische slotfase van de winterse transferperiode, maar de meest besproken naam in Nijmegen was uiteindelijk die van een speler die bleef. stond volop in de belangstelling van clubs uit binnen- en buitenland, maar NEC hield voet bij stuk. Technisch directeur Carlos Aalbers legt aan Voetbal International uit waarom de club weigerde mee te werken aan een transfer van de Japanse middenvelder.

Hoewel de Nijmegenaren deze winter actief waren op de transfermarkt met drie nieuwkomers en acht vertrekkers, draaide vrijwel alles om Kodai Sano. De middenvelder groeide in korte tijd uit tot een van de dragende spelers van het elftal van Dick Schreuder, dat verrassend meedraait in de top van de Eredivisie en zelfs uitzicht heeft op een Europees ticket.

In het begin van de window waren de Nijmegenaren al niet erg happig op de verkoop van Sano, maar na de verkoop van Kento Shiogai werd het pas echt duidelijk. “Pas later is de deur echt dicht gegaan. We hadden Kento verkocht, wat ook een aderlating was, en het was later in de window. We wilden het basisteam bij elkaar houden, dus daarna wisten we: nu gaat er niemand meer weg.” Sano moest het seizoen dus afmaken in Nijmegen. “We willen er een uniek seizoen van maken”, aldus de directeur spelerszaken. “De kans dat we onze sportieve doelen halen, is simpelweg groter mét Kodai dan zonder hem.”

Concrete interesse

De interesse in Sano werd pas echt concreet na de uitwedstrijd tegen AZ, waarin de Japanner uitblonk en een fraaie goal maakte met de buitenkant van zijn voet. Na die wedstrijd ontving de club meerdere aanbiedingen. Clubs uit de Bundesliga, Crystal Palace, Ajax en later ook Nottingham Forest meldden zich met serieuze voorstellen.

Ajax waagde meerdere pogingen, terwijl buitenlandse clubs bereid waren verder te gaan dan de Amsterdammers. Toch kregen alle geïnteresseerden hetzelfde antwoord. “Er kwam in korte tijd veel op ons af”, vertelt Aalbers. “Dan is het zaak om rustig te blijven en vast te houden aan je visie.”

Twintig miljoen afgewezen

Maandag ging Nottingham Forest nog een stap verder en legde een bod van twintig miljoen euro neer. Een bedrag dat bijna gelijkstaat aan de volledige begroting van NEC. Toch veranderde dat niets aan het standpunt van de clubleiding.

“Ook toen was er geen twijfel", zegt Aalbers. “Wat had het gedaan met de ploeg als een van onze beste spelers zo laat in de window was vertrokken? Dat risico wilden we niet nemen.”

Volgens de technisch directeur speelde ook een financiële afweging mee. “Als je Europees voetbal haalt, levert dat ook miljoenen op. Die kans achten wij groter met Kodai in de ploeg. Bovendien zal hij in de zomer niet minder waard zijn.”

Geruchten rond Ajax

De geruchtenstroom zorgde in Nijmegen voor de nodige onrust, mede door verhalen over een persoonlijk akkoord met Ajax en een geheime ontmoeting in Amsterdam. Aalbers bleef er nuchter onder. “Wat er allemaal geschreven wordt, heb ik langs me heen laten gaan. Op dit niveau hoort dat bij het spel.”

Sano zelf moest een mogelijke stap naar een topcompetitie voorlopig laten schieten. De teleurstelling was er, maar volgens Aalbers begreep de Japanner het standpunt van de club. “We zijn altijd eerlijk en duidelijk geweest. Dat helpt.”

Nieuwe ronde nieuwe kansen

Voor de zomer willen de Nijmegenaren opnieuw met Sano en zijn management om tafel om een plan uit te stippelen. Daarbij schakelt de club de hulp in van zaakwaarnemer Jorge Mendes om de internationale markt beter te verkennen. “In de zomer zijn clubs van harte welkom", aldus Aalbers.

Met Kodai Sano in de selectie blijft N.E.C. jagen op een historisch seizoen. “Als dit uiteindelijk beloond wordt met Europees voetbal", besluit Aalbers, “dan hebben we met z’n allen iets heel bijzonders neergezet.”