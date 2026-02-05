Hans Kraay jr. heeft zijn mond voorbijgepraat na de bekeroverwinning van PSV op sc Heerenveen. De verslaggever van ESPN verklapte tijdens een interview met dat de middenvelder is uitgeroepen tot Speler van de Maand januari in de Eredivisie. De officiële bekendmaking stond pas voor vrijdag op het programma, maar door de uitspraken van Kraay is het nieuws nu al op straat komen te liggen.

Veerman verscheen woensdagavond voor de interviewcamera's van ESPN, na de bekeroverwinning van PSV op sc Heerenveen. "Normaal kom je bij de Speler van de Maand-uitreiking, maar ik heb je helemaal gemist dit keer", zo zei de middenvelder tegen Hansie Hansie. Kraay reageerde daarop direct door de uitslag van de nieuwe verkiezing te verklappen: "Maar je wordt nu weer Speler van de Maand. De prijs wordt vrijdag uitgereikt". De verslaggever voegde daar nog aan toe dat de verrassing eigenlijk bewaard had moeten blijven. "Maar dat mag niemand nog weten. Vrijdag komt Aletha (Leijdelmeijer, red.)".

Milan van Dongen probeert de schade te beperken

Artikel gaat verder onder video

Aan de desk in het Philips Stadion probeert Milan van Dongen nog te redden wat er te redden valt, al was het kwaad al geschied. "Die laatste minuut moeten we er even uitknippen, Hans. Die verrassing moeten we nog even bewaren", grapte Van Dongen. Analist Mario Been sloot zich echter aan bij de keuze voor de Volendammer, die dit seizoen een uitstekende indruk maakt in Eindhoven. "Ik vind het helemaal terecht. Wat een geweldig seizoen draait hij", zo klonk het oordeel van de oud-trainer.

Bosz kritisch ondanks uitverkiezing

Hoewel Veerman de individuele prijs in de wacht sleept, was zijn trainer Peter Bosz na de wedstrijd tegen sc Heerenveen een stuk minder enthousiast over het optreden van zijn pupil. De oefenmeester vond dat de middenvelder woensdag niet zijn gebruikelijke niveau haalde. "Nou, ik vond dit een van de slechtste wedstrijden die ik van hem gezien heb. Ik vond hem vandaag niet goed, dat zal hij zelf dondersgoed weten", sprak hij.

"Joey is een geweldige speler. Normaal is hij aan de bal sterk, maar dat was vandaag (woensdag, red.) niet. Normaal is het een zekerheid: als hij de bal heeft, speelt hij hem altijd naar de goede kleur en vaak vooruit. Maar dat is maar één onderdeel van voetbal. Daarnaast moet hij natuurlijk ook andere dingen doen, zoals ballen afpakken. Daar maakt hij gelukkig ook stappen in", aldus Bosz.

Vierde keer Speler van de Maand voor Veerman

Voor Veerman is het de vierde keer in zijn carrière dat hij deze eervolle prijs in ontvangst mag nemen. Eerder werd hij al uitgeroepen tot beste speler van de maand in november 2023, augustus 2024 en december 2025. Met de nieuwe uitverkiezing van januari onderstreept de middenvelder wederom zijn waarde voor de koploper van de Eredivisie, al moet de officiële uitreiking door Aletha Leidelmeijer nog even wachten tot vrijdag.