Geen vuiltje aan de lucht in Eindhoven: PSV overklast Heerenveen in beker

PSV heeft woensdagavond Heerenveen eenvoudig verslagen in de KNVB-beker. De Eindhovenaren waren duidelijk een klasse beter dan de Friese opponent en de einduitslag van 4-1 had ook nog groter uit kunnen vallen.

Heerenveen begon nog met lef en aanvallend in Eindhoven, maar dat leverde uiteindelijk enkel een schot van Jacob Trenskow op. De rechtsbuiten schoot met links in de verre hoek, maar vond Matej Kovar op zijn pad. Na een minuut of tien nam PSV echter de touwtjes in handen. Steeds meer kwam keeper Bernt Klaverboer in beeld, die door risicovol op te bouwen ook wat hoop aan de thuisploeg gaf. Het lukte PSV niet direct om grote kansen te creëren, maar enkele speldenprikjes gaven de Eindhovenaren wel.

In de 23e minuut was het bij de eerste echte kans voor PSV wel direct raak. Mauro Júnior werd diep gestuurd door Ivan Perisic en trok de bal terug richting de doelmond. Daar probeerde Guus Til met een hakje achter het standbeen de openingstreffer te maken, maar daar stok Vasilios Zagaritis nog een stokje voor. De bal bleef hangen en daardoor kon Esmir Bajraktarevic eenvoudig binnentikken.

PSV was daarna los en liet de Friezen amper nog richting het doel van Kovar voetballen. Met frivool spel speelde de ploeg van Peter Bosz nog wat kansen bij elkaar en dat leidde uiteindelijk tot de 2-0. Mauro gaf een handig balletje op Ismael Saibari, die richting goal dribbelde en ruimte zocht voor een schot. Die kwam er niet, en dus legde de Belgische Marokkaan af op de opstomende Bajraktarevic. Met een geplaatst schot in de verre hoek tekende hij voor de 2-0. De jonge Bosniër zocht vervolgens nadrukkelijk naar zijn hattrick, maar die kwam er in ieder geval voor rust niet.

In het tweede bedrijf ging PSV vrolijk verder waar het gebleven was. De Eredivisie-koploper gaf Heerenveen weinig hoop en bleef druk zetten richting het doel. Net voor het uur leverde dat twee nieuwe doelpunten op. Eerst knikte Perisic een corner van Paul Wanner binnen, vervolgens stond de jonge Duitser zelf met de handen omhoog. Na een prachtige dribbel van Sergiño Dest kon Klaverboer nog redding brengen, maar Wanner tikte de rebound eenvoudig binnen. De wedstrijd was dan ook gespeeld.

PSV bleef wel de aanval zoeken en kreeg in de 70e minuut nog een strafschop. Jerdy Schouten werd in de rug geduwd door Oliver Braude. De ietwat makkelijk gegeven. penalty werd vervolgens gemist door Bajraktarevic, die zijn hattrick hoopte te completteren. Aan de andere kant van het veld mocht invaller Luca Oyen wel een eredoelpunt maken. De buitenspeler kreeg de bal tot tweemaal toe gelukkig mee na een poging op doel en kon uiteindelijk in een leeg doel binnentikken. Daarmee was de Friese eer gered, maar de Eindhovense overmacht stond nog steeds duidelijk op het scorebord na 90 minuten. De einduitslag was 4-1, en dus stroomt PSV door naar de halve finale van de beker.