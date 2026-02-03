gaat komende zomer de verrassing worden in de WK-selectie van Ronald Koeman, zo stelt Süleyman Öztürk in de Transfer Deadline Show van Voetbal International. De vleugelspeler verkeert momenteel in uitstekende vorm bij West Ham United.

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten gaat op 11 juni van start, dus kan er langzamerhand worden nagedacht hoe de selectie van het Nederlands elftal eruit moet komen te zien. “Als we het hebben over Oranje-surprises richting het WK: Jayden Addai is natuurlijk genoemd en Emmanuel Emegha heeft zijn debuut gemaakt en is genoemd als spits die erbij kan komen”, begint Öztürk zijn betoog. De verslaggever stelt dat Koeman ook serieus moet nadenken over Summerville, die tot dusver alleen jeugdinterlands heeft gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

“Hij haalt nu zodanig rendement en hoog niveau… Ik vind hem zo goed spelen bij West Ham nu. Hij is specifiek een type Noa Lang, een dribbelaar die iets kan creëren”, aldus de journalist. Summerville leverde in zijn eerste competitieduel van dit seizoen direct twee assists, maar liet vervolgens pas na de jaarwisseling weer wat zien. Inmiddels heeft hij in de laatste vier wedstrijden in alle competities, waaronder tegen Chelsea en Sunderland, gescoord en leverde hij ook twee assists in zijn laatste vijf duels.

“Die jongen heeft, denk ik, wel de ambitie om bij Oranje te komen. Ik denk dat hij net op het juiste moment in vorm is, waardoor hij wel kans heeft om naar het WK te gaan”, stelt Öztürk. “Hij kan de grote surprise zijn in de selectie die je een half jaar geleden niet had verwacht.” De verslaggever haalt aan dat Summerville het lastig heeft gehad bij West Ham. “Dan komt er een trainer die met een iets andere blik naar hem kijkt en hij grijpt dan die kans. Daar moet je klaar voor zijn. Ik vind het mooi dat hij er niet met zijn pet naar gooit. Je ziet een ambitieuze jongen, redelijk jong nog, die nu het verschil maakt in de Premier League. Dan heb je wel een bepaald gif in je lijf zitten.”