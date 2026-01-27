Johan Derksen spreekt in Vandaag Inside zijn verbazing uit over het interview dat afgelopen zondag aan De Telegraaf gaf. De door PSV aan Sparta Rotterdam verhuurde doelman speculeerde daarin openlijk over een mogelijke terugkeer in de selectie van het Nederlands elftal.

Drommel was zondag dé grote uitblinker bij Sparta, dat uit bij FC Utrecht voor de vierde keer op rij wist te winnen in de Eredivisie (0-1). De 29-jarige doelman sleepte de bezoekers er in Stadion Galgenwaard met meerdere spectaculaire reddingen doorheen. Na de wedstrijd vroeg De Telegraaf hem naar een mogelijke terugkeer in de selectie van Oranje, waarvoor hij in 2020 één keer werd opgeroepen.

'Natuurlijk zit het Nederlands elftal in mijn achterhoofd'

Artikel gaat verder onder video

"Of ik vanzelf een keer in beeld kom? Dat zul je mij niet horen zeggen", zei Drommel tegen de ochtendkrant. "Ik focus me lekker op Sparta en elke week probeer ik de beste versie van mezelf te laten zien. Maar het klopt dat ik in een goede flow zit en die probeer ik gewoon vast te houden. Natuurlijk zit het Nederlands elftal in mijn achterhoofd, want ik heb er al eens bij mogen zijn. Elke speler heeft de ambitie om bij Oranje te komen, maar ik zie het vanzelf wel", aldus de keeper.

'Hij speelde de wedstrijd van zijn leven, fantastisch'

In Vandaag Inside komt het optreden van Drommel in Utrecht ter sprake. "Die heb ik nooit goed gevonden. Dat vond ik een zwakke keeper", begint Derksen. "Hij speelde de wedstrijd van zijn leven, fantastisch. Hij heeft bij Sparta toch wel een goed seizoen, voor zijn doen. Maar dan lees ik vandaag een stuk in de krant dat hij na één wedstrijd goed keepen meteen Oranje weer in zijn achterhoofd heeft. Dan denk ik: dat is ook weer een beetje overdreven."

'Bij Sparta is het veel makkelijker keepen dan bij PSV'

Tafelgast Valentijn Driessen stelt dat Drommel nu eenmaal kan uitblinken omdat hij bij Sparta nou eenmaal veel ballen op doel krijgt, meer dan bijvoorbeeld bij PSV het geval was. Derksen beaamt: "Hij heeft wel gelijk. Ik heb nog meegemaakt dat Bas van Noortwijk keeper was. Dat was een waardeloze keeper, maar die kreeg zoveel ballen, bijvoorbeeld bij SVV en Willem II, dat hij tóch te boek stond als een goede keeper. Want ze schoten weleens tegen hem aan." Driessen herhaalt: "Bij Sparta is het veel makkelijker dan bij PSV. Bij PSV krijg je twee ballen, dan moet je er twee keer staan", aldus de journalist.