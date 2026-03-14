Teruglezen | Hoe een fris Ajax oppermachtig was tegen Sparta bij het debuut van Garciá

Óscar García debuteert zaterdagavond (21.00 uur) op de bank bij de hoofdmacht van Ajax. De opvolger van ontslagen trainer Fred Grim moet met nog acht duels voor de boeg de in crisis verkerende Amsterdammers naar de derde plek in de Eredivisie zien te loodsen. In de Johan Cruijff Arena komt nummer zeven Sparta Rotterdam op bezoek. De ploeg van Maurice Steijn, die in het seizoen 2023/24 na slechts elf duels werd ontslagen bij Ajax, was eerder dit seizoen nog heel dicht bij een overwinning op de Amsterdammers. Oscar Gloukh zorgde op Het Kasteel in minuut 97 voor de 3-3. Wordt het zaterdagavond om 21.00 uur wederom een spektakelstuk tussen Ajax en Sparta? In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax – Sparta.

LIVE Eredivisie | Ajax - Sparta Sorteer op: Laatste Oudste 90+3' - Einde wedstijd (4-0) Dieperink fluit af. Ajax wint overtuigend van Sparta bij het debuut van Oscar Garciá. 90' - Drie minuten extra (4-0) De extra tijd van de tweede helft bedraagt minimaal drie minuten. 90' - Rosa gestrekt (4-0) De speler van Ajax komt hard tegen de schouder van Lauritsen aan en heeft last van zijn kaak. 86' - Redding Drommel (4-0) De keeper kan snel de korte hoek induiken om te voorkomen dat Bounida er nog een bij maakt. 86' - ArenA vol lichtjes (4-0) De fans van de Amsterdammers schijnen met hun zaklampen om een blijk van waardering te geven aan het spel dat ze vandaag te zien krijgen. 83' - Kopkans Ajax (4-0) Godts slingert er een voorzet in die op het hoofd van Klaassen beland, het is een makkelijke bal voor Drommel. 🔄 80' - Dubbele wissel Ajax (4-0) Bounida en Fitz-Jim mogen de laatste tien minuten meedoen, zij komen in de plaats van Berghuis en Steur. 78' - Wanhoopspoging Lauritsen (4-0) Lauritsen probeert het van eigen helft in de hoop dat Paes ver voor zijn goal staat maar de bal komt niet eens over. ⚽ 76' - Godts gooit de wedstrijd op slot (4-0) BREAKING Mika Godts dolt Sambo helemaal uit en rond koelbloedig af. 🟨 74' - Geel voor Martins-Indi (3-0) De aanvoerder van Sparta raakt Godts op zijn knie en moet dit bekopen met een gele kaart. ⚽ 73' - Doelpunt voor Klaassen (3-0) BREAKING Mika Godts zet de middenvelder met een splijtende pass oog in oog met drommel. Klaassen blijft ijskoud en maakt goed af. 72' - Berghuis aangeslagen (2-0) De aanvaller moet behandeld worden na een harde charge van Marvin Young. 🔄 70' - Dubbele wissel Sparta (2-0) Zonneveld en Terho komen er in voor Van Crooij en Clement. 🔄 69' - Dubbele wissel Ajax (2-0) Dolberg en Gaaij komen in het veld voor Tomiyasu en Konadu. Laad meer