Live voetbal

Teruglezen | Hoe een fris Ajax oppermachtig was tegen Sparta bij het debuut van Garciá

14 maart 2026, 20:55   Bijgewerkt: 22:54
AJASPA
Foto: © Imago / Realtimes
5 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist

Óscar García debuteert zaterdagavond (21.00 uur) op de bank bij de hoofdmacht van Ajax. De opvolger van ontslagen trainer Fred Grim moet met nog acht duels voor de boeg de in crisis verkerende Amsterdammers naar de derde plek in de Eredivisie zien te loodsen. In de Johan Cruijff Arena komt nummer zeven Sparta Rotterdam op bezoek. De ploeg van Maurice Steijn, die in het seizoen 2023/24 na slechts elf duels werd ontslagen bij Ajax, was eerder dit seizoen nog heel dicht bij een overwinning op de Amsterdammers. Oscar Gloukh zorgde op Het Kasteel in minuut 97 voor de 3-3. Wordt het zaterdagavond om 21.00 uur wederom een spektakelstuk tussen Ajax en Sparta? In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax – Sparta.

LIVE Eredivisie | Ajax - Sparta

Sorteer op:

1u geleden

22:53

90+3' - Einde wedstijd (4-0)

Dieperink fluit af. Ajax wint overtuigend van Sparta bij het debuut van Oscar Garciá.

1u geleden

22:50

90' - Drie minuten extra (4-0)

De extra tijd van de tweede helft bedraagt minimaal drie minuten.

1u geleden

22:50

90' - Drie minuten extra (4-0)

De extra tijd van de tweede helft bedraagt minimaal drie minuten.

1u geleden

22:49

90' - Rosa gestrekt (4-0)

De speler van Ajax komt hard tegen de schouder van Lauritsen aan en heeft last van zijn kaak.

1u geleden

22:47

86' - Redding Drommel (4-0)

De keeper kan snel de korte hoek induiken om te voorkomen dat Bounida er nog een bij maakt.

1u geleden

22:46

86' - ArenA vol lichtjes (4-0)

De fans van de Amsterdammers schijnen met hun zaklampen om een blijk van waardering te geven aan het spel dat ze vandaag te zien krijgen.

1u geleden

22:42

83' - Kopkans Ajax (4-0)

Godts slingert er een voorzet in die op het hoofd van Klaassen beland, het is een makkelijke bal voor Drommel.

1u geleden

22:40

🔄 80' - Dubbele wissel Ajax (4-0)

Bounida en Fitz-Jim mogen de laatste tien minuten meedoen, zij komen in de plaats van Berghuis en Steur.

1u geleden

22:38

78' - Wanhoopspoging Lauritsen (4-0)

Lauritsen probeert het van eigen helft in de hoop dat Paes ver voor zijn goal staat maar de bal komt niet eens over.

1u geleden

22:36

⚽ 76' - Godts gooit de wedstrijd op slot (4-0)

Mika Godts dolt Sambo helemaal uit en rond koelbloedig af.

1u geleden

22:34

🟨 74' - Geel voor Martins-Indi (3-0)

De aanvoerder van Sparta raakt Godts op zijn knie en moet dit bekopen met een gele kaart.

1u geleden

22:33

⚽ 73' - Doelpunt voor Klaassen (3-0)

Mika Godts zet de middenvelder met een splijtende pass oog in oog met drommel. Klaassen blijft ijskoud en maakt goed af. 

1u geleden

22:32

72' - Berghuis aangeslagen (2-0)

De aanvaller moet behandeld worden na een harde charge van Marvin Young.

1u geleden

22:29

🔄 70' - Dubbele wissel Sparta (2-0)

Zonneveld en Terho komen er in voor Van Crooij en Clement.

1u geleden

22:28

🔄 69' - Dubbele wissel Ajax (2-0)

Dolberg en Gaaij komen in het veld voor Tomiyasu en Konadu.

0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
802 Reacties
1.265 Dagen lid
3.804 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die Michiel Teeling is voor Ajax

CG
3.232 Reacties
964 Dagen lid
13.747 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vindt Berghuis en Godts ook goed. Soms zag ik ook even kort het Barcelona spel aanwezig bij ons!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.795 Reacties
1.265 Dagen lid
19.537 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kan zo genieten van Steur, heerlijk!

Jopie14
163 Reacties
39 Dagen lid
159 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die gaat nog eerder weg dan Godts, helaas.

CG
3.232 Reacties
964 Dagen lid
13.747 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we op een zéér zware swing/draai afwachten!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
802 Reacties
1.265 Dagen lid
3.804 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die Michiel Teeling is voor Ajax

CG
3.232 Reacties
964 Dagen lid
13.747 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vindt Berghuis en Godts ook goed. Soms zag ik ook even kort het Barcelona spel aanwezig bij ons!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.795 Reacties
1.265 Dagen lid
19.537 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kan zo genieten van Steur, heerlijk!

Jopie14
163 Reacties
39 Dagen lid
159 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die gaat nog eerder weg dan Godts, helaas.

CG
3.232 Reacties
964 Dagen lid
13.747 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we op een zéér zware swing/draai afwachten!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Sparta

Ajax
4 - 0
Sparta Rotterdam
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (26 apr. 1973)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
27
22
49
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44
6
AZ
26
1
39
7
Sparta
26
-10
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws