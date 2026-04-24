Jordi Cruijff ontevreden over Dolberg: 'Mag uitzien naar andere club'

24 april 2026, 16:09
Kasper Dolberg
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ajax neemt mogelijk al na één seizoen afscheid van Kasper Dolberg. Volgens het Algemeen Dagblad heeft technisch directeur Jordi Cruijff hem laten weten dat hij mag vertrekken bij de Amsterdamse club. Eerder werd al bekend dat interim-trainer Óscar García geen fan is van de aanvalsleider.

Met hoge verwachtingen werd Dolberg afgelopen zomer gepresenteerd bij Ajax. De Deen, die tussen 2015 en 2019 al in Amsterdam speelde, moest Brian Brobbey doen vergeten en kwam voor zo’n tien miljoen euro naar de Johan Cruijff Arena. Dolberg tekende een contract tot medio 2029, maar de kans is groot dat de spits al na één seizoen vertrekt.

Onder John Heitinga, maar vooral onder Fred Grim, startte Dolberg vaak in de basis, maar na de komst van García naar het eerste elftal is de Deen de derde keus. Wout Weghorst en zelfs Don-Angelo Konadu kregen onlangs de voorkeur. Het is nog maar de vraag of Dolberg perspectief heeft in Amsterdam. “Als het aan Jordi Cruijff ligt niet”, stelt Johan Inan van het Algemeen Dagblad.

“De nieuwe technisch directeur heeft hem zelfs al te kennen gegeven dat hij mag uitzien naar een andere club. De uitleg daarbij: ‘Dolberg past niet in de manier van spelen’”, vervolgt de goed geïnformeerde journalist.

Ook García niet tevreden over Dolberg

Eerder kwam naar buiten dat García niet tevreden is over Dolberg. De spits bleef tegen Heracles Almelo negentig minuten op de bank, en dat was niet zonder reden: “García ziet Dolberg elke dag aan het werk op trainingen en ik denk dat hij daar zijn oordeel op baseert. Hij is gewoon heel erg ontevreden over die speler. Dan is het het goed recht van een trainer om iemand aan de kant te houden”, sprak Verweij.

➡️ Meer over Kasper Dolberg

Lees ook:
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 19
Óscar García in de Johan Cruijff Arena

Ajax wijkt bij play-offdeelname uit naar Volendam

  • Gisteren, 12:54
  • Gisteren, 12:54
  • 6
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Goede beslissing, maar wederom kapitaalvernietiging en dat binnen 1 jaar. Je gaat nooit de 10 miljoen terug krijgen die je betaald hebt.

De gehele aanvaller weg er mee ook Weghorst

Van mij mogen ze allemaal voorin een strik om, haal er maar 4/5 nieuwe voor.

Goede beslissing, maar wederom kapitaalvernietiging en dat binnen 1 jaar. Je gaat nooit de 10 miljoen terug krijgen die je betaald hebt.

De gehele aanvaller weg er mee ook Weghorst

Van mij mogen ze allemaal voorin een strik om, haal er maar 4/5 nieuwe voor.

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
31
7
49
7
Utrecht
30
13
44

