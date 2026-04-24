Ajax neemt mogelijk al na één seizoen afscheid van . Volgens het Algemeen Dagblad heeft technisch directeur Jordi Cruijff hem laten weten dat hij mag vertrekken bij de Amsterdamse club. Eerder werd al bekend dat interim-trainer Óscar García geen fan is van de aanvalsleider.

Met hoge verwachtingen werd Dolberg afgelopen zomer gepresenteerd bij Ajax. De Deen, die tussen 2015 en 2019 al in Amsterdam speelde, moest Brian Brobbey doen vergeten en kwam voor zo’n tien miljoen euro naar de Johan Cruijff Arena. Dolberg tekende een contract tot medio 2029, maar de kans is groot dat de spits al na één seizoen vertrekt.

Onder John Heitinga, maar vooral onder Fred Grim, startte Dolberg vaak in de basis, maar na de komst van García naar het eerste elftal is de Deen de derde keus. Wout Weghorst en zelfs Don-Angelo Konadu kregen onlangs de voorkeur. Het is nog maar de vraag of Dolberg perspectief heeft in Amsterdam. “Als het aan Jordi Cruijff ligt niet”, stelt Johan Inan van het Algemeen Dagblad.

“De nieuwe technisch directeur heeft hem zelfs al te kennen gegeven dat hij mag uitzien naar een andere club. De uitleg daarbij: ‘Dolberg past niet in de manier van spelen’”, vervolgt de goed geïnformeerde journalist.

Ook García niet tevreden over Dolberg

Eerder kwam naar buiten dat García niet tevreden is over Dolberg. De spits bleef tegen Heracles Almelo negentig minuten op de bank, en dat was niet zonder reden: “García ziet Dolberg elke dag aan het werk op trainingen en ik denk dat hij daar zijn oordeel op baseert. Hij is gewoon heel erg ontevreden over die speler. Dan is het het goed recht van een trainer om iemand aan de kant te houden”, sprak Verweij.