Koeman junior verklapt (hoge) kosten van vierde WK-keeper

Ronald Koeman junior is van mening dat hij in de WK-selectie van het Nederlands elftal had moeten zitten, zo vertelt hij bij Mixed Zone van de NPO. De keeper van Telstar zag een rol als vierde doelman wel zitten, maar zag die kans wegens financiële redenen vanuit de KNVB verdwijnen. Koeman junior onthult vervolgens hoe duur het meenemen van een vierde keeper daadwerkelijk was.

Koeman junior kende een goed seizoen bij Telstar en ontpopte zich in de laatste wedstrijd tot absolute held van de ploeg uit Velsen-Zuid: de keeper benutte een strafschop in de slotfase van de wedstrijd tegen FC Volendam. In de weken daarna werd de zoon van bondscoach Ronald Koeman nadrukkelijk gelinkt aan een oproep voor Oranje, maar die kwam er niet.

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“Ik vind dat ik erbij had moeten zitten. Als vierde keeper bedoel ik, daar ben ik wel reëel in”, zegt Koeman junior eerlijk. “Ook niet als derde keeper, Robin Roefs heeft een geweldig seizoen gehad bij Sunderland en ik ben echt wel reëel. Maar dan als vierde keeper”, vervolgt de goalie.

Onder meer Engeland koos ervoor om wél een vierde keeper mee te nemen naar het WK, maar de KNVB zag daar wegens financiële redenen van af. “De KNVB heeft geen geld meer. Ik heb het er wel over gehad met mijn vader. Ze willen wel een vierde keeper meenemen, maar dat kost twee of drie ton voor een bond. Dat is wel een hoop geld”, vertelt Koeman junior.

Koeman junior en Koeman senior hebben het dus serieus gehad over een plek in de WK-selectie: “Meer zo van: daar zit Justin Bijlow toch helemaal niet op te wachten? Ik wel, ik was graag meegegaan. Zo’n gesprek wordt in een dolletje gehouden, maar er zit wel een kern van waarheid achter.”