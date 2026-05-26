Ronald Koeman krijgt kritiek na besluit over Ronald Koeman junior

Ronald Waterreus vindt het onbegrijpelijk dat Ronald Koeman zijn zoon niet meeneemt naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De bondscoach vertelde al eerder dat junior op vakantie mag, waarmee hij volgens Waterreus een flater slaat.

Over één dag, op woensdag, wordt de officiële 26-koppige WK-selectie van het Nederlands elftal bekend. Wat zeker is, is dat Ronald Koeman junior ontbreekt. De doelman van Telstar mag gaan genieten van zijn welverdiende vakantie, zo gaf zijn vader Ronald Koeman vorige week maandag aan bij Rondo.

“Ik begrijp dat Koeman senior zijn zoon niet wil blootstellen aan karrenvrachten kritiek, want hij hoort natuurlijk niet tot de beste vier doelmannen van het land. Maar mocht je werkelijk vier keepers meenemen, dan zou ik het toch doen”, zegt Waterreus in zijn column voor De Limburger.

“Hij heeft een heel specifiek wapen: een weergaloze Koeman kan een strafschop keren én benutten. En als hij niet wordt ingezet, gaat hij zeker niet lopen miepen. Wat wil je nou nog meer? Echt, Koeman senior zou gek zijn als hij zijn zoon thuislaat”, aldus de oud-doelman.

Koeman junior groeide afgelopen seizoen uit tot een van de sterkhouders van Telstar. Mede dankzij zijn benutte strafschop in de slotfase tegen FC Volendam verzekerden de Witte Leeuwen zich op de slotdag van een extra jaar in de Eredivisie.