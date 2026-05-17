Koeman scoort, Telstar handhaaft zich en veroordeelt Volendam tot play-offs

Telstar heeft zich in een rechtstreeks duel met concurrent FC Volendam verzekerd van handhaving in de Eredivisie. Door een late benutte penalty van doelman junior werd het 1-2 en eindigt de ploeg van Anthony Correia op de veilige vijftiende plaats. Volendam moet zich nu gaan opmaken voor de play-offs om degradatie te ontlopen, daarin stuit de club op Willem II.

Telstar begon met twee punten voorsprong op Volendam aan het duel in het Kras Stadion, en wist dus op voorhand dat een gelijkspel zou volstaan om de play-offs te ontlopen. De ploeg van Correia kende echter een dramatische start: uit de eerste de beste aanval kwam Volendam op voorsprong. Juninho Bacuna bediende Anthony Descotte op maat, waarna de aanvaller Ronald Koeman junior verschalkte met een laag schot in de verre hoek: 1-0.

Volendam liet het initiatief vervolgens aan Telstar en mikte zelf vooral op een snelle tegenstoot. De bezoekers slaagden er echter nauwelijks in om in de buurt van het doel van Kay van Oevelen te komen. Op slag van rust was het echter toch gelijk. Een vrije trap van Jeff Hardeveld werd door aanvoerder Danny Bakker over de uitkomende Van Oevelen heen gekopt, de 1-1 betekende dat Telstar weer virtueel 'veilig' was.

Volendam moest na rust dus iets zien te forceren. Zoals verwacht besloot trainer Rick Kruys om in de loop van het tweede bedrijf met Henk Veerman en even later ook Robert Mühren twee ervaren spitsen binnen de lijnen te brengen. Het leidde een kwartier voor tijd tot een mogelijkheid voor Descotte om zijn tweede van de middag te maken, maar deze keer bracht Ronald Koeman junior redding.

Vijf minuten voor tijd kreeg Telstar dé kans om de handhaving veilig te stellen. Na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip na een overtreding van Yannick Leliendal. Doelman Koeman zette koers naar de overkant en verschalkte zijn collega-keeper Van Oevelen met een bekeken schot in de hoek: 1-2. Daarmee was het pleit beslecht en verzekerde Telstar zich van de vijftiende plaats, die handhaving betekent. Volendam moet nu de strijd aangaan met Willem II om ook volgend seizoen op het hoogste niveau actief te zijn.