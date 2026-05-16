Verrassingen in Feyenoord-opstelling tegen PEC Zwolle

16 mei 2026, 08:25
Robin van Persie
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Raheem Sterling krijgt zondagmiddag de kans vanaf de aftrap bij PEC ZwolleFeyenoord, zo maakte Robin van Persie vrijdagmiddag bekend op de persconferentie. Verder zijn Japanners Tsuyoshi Watanabe en Ayase Ueda niet van de partij.

Sterling maakte afgelopen twee duels, tegen AZ en Fortuna Sittard, geen minuten, maar mag zich zondag laten zien als Feyenoord op bezoek gaat bij PEC Zwolle. Voor beide partijen staat er niets meer op het spel: de Rotterdammers zijn zeker van de tweede plek, terwijl PEC zich al heeft gehandhaafd.

De kans zit er dik in dat Sterling zondagmiddag zijn laatste minuten maakt in het shirt Feyenoord. Het is nog onbekend of de oud-topvoetballer een nieuw contract krijgt aangeboden. Van Persie wilde niet kwijt of de wedstrijd tegen PEC Zwolle wordt gezien als een kans om de clubleiding te overtuigen: “Daar moeten we iets meer geduld voor hebben. Die keuzes maak ik niet alleen, daar gaan straks ook andere mensen over. We zullen dan samen een keuze maken.”

Geen Ueda en Watanabe

Ueda en Watanabe blijven, op verzoek richting Van Persie, zondagmiddag langs de kant. “Daar heb ik over nagedacht. Rekening houdend dat zij nog een klein weekje hebben om zich voor te bereiden op het WK, stemde ik daarmee in. Zij geven altijd alles, iedere training. Als zij het zo open en eerlijk vertellen hoe zij zich voelen en wat ze nog te wachten staat de komende weken, vond ik dat ik daar wel in kon meegaan”, aldus Van Persie, die aangaf dat er meer wijzigingen gaan plaatsvinden bij Feyenoord.

Vermoedelijk gunt Van Persie ook Luciano Valente en Anis Hadj Moussa rust, in aanloop naar het WK.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle - Feyenoord:

Wellenreuther; Deijl, Trauner, Lotomba, Bos; Kraaijeveld, Targhalline, Van den Elshout; Borges, Tengstedt, Sterling.

PEC - Feyenoord

PEC Zwolle
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 17 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

