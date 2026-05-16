Mika Godts laat van zich horen na mislopen WK met België

reageert via Instagram op het mislopen van een plek in de Belgische WK-selectie. De sterspeler van Ajax heeft vrede met het besluit en zal de Rode Duivels vanuit huis toejuichen, schrijft hij.

"De selectie is bekendgemaakt. De bondscoach heeft zijn keuzes gemaakt en die respecteer ik volledig", maakt Godts duidelijk. "Voetbal is competitie. Soms beleef je die vanaf de tribune of vanuit huis, maar altijd met dezelfde intensiteit. Ik zal de Rode Duivels met heel mijn hart steunen, net zoals ik dat zou doen in de kleedkamer of op de bank."

"Want of ik er nu bij ben of niet: de keuzes van de bondscoach zijn gemaakt in het belang van het team, en die zal ik altijd respecteren. Het team komt altijd op de eerste plaats", schrijft de linksbuiten verder. "En ik blijf hard werken. Elke dag opnieuw. Om klaar te zijn wanneer het team mij nodig heeft. Tous ensemble.

Godts was dit seizoen al betrokken bij 29 doelpunten (17 goals, 12 assists) en is daarmee de Most Valuable Player van de Eredivisie. Dat bleek niet genoeg voor bondscoach Rudi García, die wel toegaf dat Godts uitstekende statistieken heeft. Hij wees echter op de andere opties die België heeft op de linkerflank.

“Daar hebben we de twee besten van de Premier League met Leandro Trossard, die de titel en Champions League kan winnen met Arsenal, en Jérémy Doku, die de X-factor van Manchester City is", zei de bondscoach. Ook kan Diego Moreira op die positie uit de voeten. “Net als Matías Fernández Pardo, hoewel we die laatste niet meenemen voor die positie. Het wordt dan moeilijk om nog een vijfde optie mee te nemen. Mika was er wel dichtbij.”

Vrijdagavond kwam journalist Sacha Tavolieri echter met een andere lezing. "Volgens de laatste geluiden schuilt de afwezigheid van Mika Godts vooral in de vrees van de technische staf van de Rode Duivels om een speler te zien die de situatie slecht zou verdragen als hij niet zou spelen", schreef Tavolieri op sociale media. Met andere woorden: als Godts de stand-in zou worden van Doku, bestond de vrees dat de sfeer in de selectie daaronder zou lijden.