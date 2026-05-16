moet komend seizoen bij AZ blijven, zo vindt Eljero Elia. De voormalig buitenspeler laat in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof weten dat hij vindt dat Smit zich meer moet laten gelden in Alkmaar voor hij klaar is voor een stap naar het buitenland.

Smit brak dit seizoen definitief door bij AZ en wordt door velen een grote toekomst toegedicht. In januari werd bekend dat de Alkmaarders superagent Jorge Mendes hebben ingeschakeld om de recordtransfer van het toptalent te realiseren. Daarmee lijkt de bekerwinnaar er serieus rekening mee te houden dat de middenvelder komende zomer vertrekt uit Nederland.

Ziet Elia Smit een mooie transfer maken? “Ik hoop het niet voor hem”, begint de oud-voetballer, die dat vervolgens mag uitleggen. “Ik hoop dat hij bij AZ blijft en nog veel meer zichzelf laat gelden, dat hij laat zien dat hij écht is wat ze over hem zeggen”, aldus de oud-speler van Feyenoord en FC Twente. “Ik wil nog iets meer van hem zien.”

Elia is zelf ook op jonge leeftijd uit Nederland vertrokken, toen hij FC Twente op 22-jarige leeftijd inruilde voor Hamburger SV. Voor Smit zou het wat hem betreft verstandig zijn als hij nog wat langer in Nederland blijft. “Bij het Nederlands elftal zag ik in die wedstrijd tegen Noorwegen dat hij een beetje zenuwachtig was. Terwijl normaal, als je zo jong bent… Wat valt er te verliezen?”, vraagt Elia zich af. “Ik zag die spanning. Als je zo’n talent bent moet je het eigenlijk van je afschudden en gewoon lekker gaan voetballen. Dat zorgt bij mij voor twijfel.”