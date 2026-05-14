Kees Smit biedt AZ-fans hoop met nieuwe uitspraken over toekomst

lijkt komende zomer bij AZ te vertrekken, maar aan de hand van een interview met Rodi kunnen daar toch weer twijfels bij worden geplaatst. Gegarandeerde speeltijd is voor de jonge middenvelder ook erg belangrijk.

Smit heeft nog een contract tot 2028 bij AZ, maar lijkt zelf te denken de club al ontgroeid te zijn. Een argument daarvoor is bijvoorbeeld dat hij al bij een Oranje-selectie zat en kans maakt om komende zomer met het Nederlands elftal bij het WK aanwezig te zijn. Het is echter nog maar de vraag of hij ook echt de AZ-deur achter zich sluit deze zomer.

Artikel gaat verder onder video

In een interview met Rodi laat Smit nog eens zijn gedachten over een transfer de vrije loop. “Spanje zou goed bij mij passen. Maar ik weet niet of dat het wordt hoor. Ik twijfel." De middenvelder overweegt zeker nog om een jaar bij AZ te blijven. "Er zijn gesprekken gaande. Max en mijn zaakwaarnemer hebben daar onlangs over gepraat. Ik heb gezegd dat ik erover nadenk. Met m’n ouders, vrienden, m’n zaakwaarnemer en Leeroy praat ik er natuurlijk over." Een nieuw avontuur klinkt hem positief in de oren, maar Smit wil zich ook blijven ontwikkelen. "Ik wil volgend seizoen veel spelen. Dat kan sowieso bij AZ. Al zijn er meer factoren. Ik kan geblesseerd raken bijvoorbeeld. Ik sta er in elk geval niet negatief tegenover nog een jaar bij AZ te voetballen.”

Smit denkt dat hij nog wel wat constanter mag worden. "De ene helft ben ik soms beter dan de andere helft. Dat is nog wel een verbeterpuntje. Wanneer ik iets minder speel, blijf ik toch risico’s nemen. Dat kan goed uitpakken, maar ook wat minder."

Ook wordt een mogelijke plek in de WK-selectie nog even besproken “Ik hoop het heel erg, al ga ik er niet per se van uit. Dan is de eventuele teleurstelling ook wat kleiner”, weet Smit, die ook aangeeft uiteindelijk zijn carrière bij AZ af te willen sluiten. Ondertussen bereidt hij zich voor op een transfer naar Spanje, door Spaans te oefenen. “Soms vraag ik aan Chávez wat een Nederlands woord in het Spaans is. Ik zit niet op Spaanse les of zo. Mijn Engels is oké. Daarmee kan ik me sowieso wel redden”,