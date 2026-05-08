Leeroy Echteld krijgt vertrouwen en blijft tot 2028 bij AZ

Leeroy Echteld blijft bij AZ. De trainer van de Alkmaarders heeft een nieuw tweejarig contract getekend in het AFAS Stadion, waardoor hij tot medio 2028 aan het roer staat van de Alkmaarse hoofdmacht.

Echteld (57) nam halverwege januari het stokje over van de ontslagen Maarten Martens. Hij kende al snel succes. Dit seizoen reikte AZ tot de kwartfinales van de UEFA Conference League. Het sportieve hoogtepunt van het seizoen kende de ploeg op zondag 19 april, toen de Eurojackpot KNVB Beker werd gewonnen. Daarnaast maakt AZ speltechnisch een goede ontwikkeling door onder Echteld. Het voetbal is er beter uit gaan zien.

Daarvoor wordt de trainer nu ook beloond. AZ heeft besloten hem een nieuw contract aan te bieden: "Ik ben er trots op dat de club het vertrouwen in mij heeft uitgesproken", reageert Echteld op de website van AZ. "Samen met de staf, de technische leiding en de spelers willen we het huidige seizoen goed afsluiten om ons daarna voor te bereiden op hopelijk weer een historisch nieuw seizoen.”

Niels van Duinen, de nieuwe technisch directeur van de Alkmaarders, is blij met het nieuws: “Eén van de grootste kwaliteiten van Leeroy is hoe hij omgaat met zijn spelers en stafleden. Hij wordt door velen geroemd om zijn persoonlijke, directe en warme manier van werken. Hij bewaakt de topsportnorm op een manier die aansluit bij deze generatie. Leeroy durft spelers te confronteren met situaties, maar gaat tegelijkertijd een oprechte connectie en relatie met ze aan. Hij zit elke dag met veel energie boven op het proces om het maximale uit elkaar te halen en combineert dat met het menselijke aspect.”