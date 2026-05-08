Feyenoord-verdediger Mats Deijl wordt analist bij SBS6

8 mei 2026, 10:49
Redactie FCUpdate | Redacteur

Feyenoord-verdediger Mats Deijl is een van de analisten in het nieuw programma Het Oranje Café van SBS6. Daar heeft presentator Sam van Royen op gehint in de Coen & Sander Show.

Het Oranje Café is een nieuw programma van SBS6, dat tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten zal worden uitgezonden. Het programma gaat vanaf 11 juni van start en zal elke dag om 17.00 uur op televisie verschijnen.

Sam van Royen, presentator bij Ziggo Sport, zal de dagelijkse talkshow gaan presenteren: "Met analytici erbij, waarmee we een beetje lol gaan trappen", vertelt Van Royen bij de Coen & Sander Show van JOE.

Van Royen kan nog niet te veel bekendmaken over de inhoud van het programma, omdat daar nog over gesproken moet worden: "We moeten het allemaal nog creatief uitdenken. Qua analytici wil ik een beetje afwisseling. Je moet altijd vertrouwen op de traditionele media, maar ook op de nieuwe jongens. Voetballers die je nog niet vaak ziet als analyticus, maar waarvan het leuk zou zijn als ze erbij komen, zoals Mats Deijl", zegt hij. Naast Deijl zal ook Henk ten Cate langskomen als analist.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Leuke jongen, ben benieuwd of hij iets kan brengen als analist, dat hebben we nodig in nederland

Feyenoord - AZ

Feyenoord
16:45
AZ
Wordt gespeeld op 10 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Mats Deijl

Mats Deijl
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (15 jul. 1997)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Go Ahead
34
4
2023/2024
Go Ahead
34
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

