Feyenoord-verdediger Mats Deijl wordt analist bij SBS6

Feyenoord-verdediger Mats Deijl is een van de analisten in het nieuw programma Het Oranje Café van SBS6. Daar heeft presentator Sam van Royen op gehint in de Coen & Sander Show.
Het Oranje Café is een nieuw programma van SBS6, dat tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten zal worden uitgezonden. Het programma gaat vanaf 11 juni van start en zal elke dag om 17.00 uur op televisie verschijnen.
Sam van Royen, presentator bij Ziggo Sport, zal de dagelijkse talkshow gaan presenteren: "Met analytici erbij, waarmee we een beetje lol gaan trappen", vertelt Van Royen bij de Coen & Sander Show van JOE.
Van Royen kan nog niet te veel bekendmaken over de inhoud van het programma, omdat daar nog over gesproken moet worden: "We moeten het allemaal nog creatief uitdenken. Qua analytici wil ik een beetje afwisseling. Je moet altijd vertrouwen op de traditionele media, maar ook op de nieuwe jongens. Voetballers die je nog niet vaak ziet als analyticus, maar waarvan het leuk zou zijn als ze erbij komen, zoals Mats Deijl", zegt hij. Naast Deijl zal ook Henk ten Cate langskomen als analist.
