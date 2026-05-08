Interesse voor Shaqueel van Persie: 'Hij heeft een exceptioneel talent'

8 mei 2026, 09:27
Shaqueel van Persie van Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

FC Dordrecht hoopt komende zomer opnieuw een aantal talenten van Feyenoord tijdelijk over te nemen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie zet hoog in en droomt zelfs van de komst van Shaqueel van Persie.

Deze week werd bekend dat FC Dordrecht inzet op de komst van minstens drie spelers van de Rotterdammers. De Schapenkoppen hopen de gehuurde Jan Plug langer te behouden en gaan in De Kuip een poging wagen om ook Ayoub Ouarghi en Aymen Sliti te huren.

Trainer Dirk Kuyt hoopt stiekem op meer. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Liverpool zou maar al te graag Shaqueel van Persie aan zijn selectie toevoegen: "Shaqueel zou ik op de fiets ophalen; die ken ik al vanaf dat hij heel klein was", vertelde Kuyt een aantal weken geleden in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

Kuyt vervolgt: "Hij heeft een exceptioneel talent en dat heeft hij laten zien in de wedstrijden die hij gespeeld heeft. Het allerbelangrijkste is dat hij fysiek sterker wordt. Fysieke ongemakken zijn het enige wat hem geremd heeft in zijn ontwikkeling."

Niet realistisch

De kans dat Van Persie daadwerkelijk de overstap naar De Krommedijk maakt, lijkt echter niet al te groot. De zoon van Robin van Persie heeft zich dit seizoen al meermaals bewezen in het shirt van Feyenoord, waardoor het niet uitgesloten is dat hij volgend seizoen al speelminuten krijgt in Feyenoord 1.

Moet Shaqueel van Persie volgend seizoen speelminuten krijgen in Feyenoord 1?

Shaqueel van Persie

Shaqueel van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (16 nov. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

