denkt dat er een goede kans bestaat dat binnenkort de aanvoerdersband gaat dragen bij Feyenoord. De doelman van Go Ahead Eagles is ontzettend onder de indruk van zijn oud-ploeggenoot en steekt zijn lof tegenover Voetbal International niet onder stoelen of banken.

De Busser won vorig seizoen de KNVB Beker en blonk ook dit jaar regelmatig uit onder de lat. De 26-jarige Belg hoopt komende zomer een stap te maken, zo vertelt hij in een interview met VI. Volgens Het Laatste Nieuws is Club Brugge geïnteresseerd in de sluitpost van Go Ahead. “Ik heb alleen gelezen dat er interesse was. Ik weet niet meer dan jullie, want ik zag de verhalen zelf ook verschijnen in de media. Meer heb ik er niet over gehoord. Ze hebben mij nog niet gebeld”, zegt De Busser daar zelf over.

Afgelopen winterstop viel de naam van De Busser ook al in De Kuip. Volgens diverse media zou Feyenoord de Belg in het vizier hebben gehad. “Er zijn mooie clubs in Nederland en Feyenoord is er een van. Een heel mooie club. Ik weet dankzij Mats Deijl een beetje hoe ze daar werken en De Kuip is een fantastisch stadion”, vertelt de goalie.

‘Mats Deijl aanvoerder van Feyenoord’

Zoals bekend vertrok Deijl afgelopen winter naar Rotterdam-Zuid. De Busser had het moeilijk met het vertrek van de Go Ahead-aanvoerder. “Toen besefte ik dat het vriendenteam waar ik het net over had langzaamaan uiteenviel. Mats was de lijm, dus het was heftig dat hij vertrok. Ik keek naar hem op. Mats is zo rustig en welbespraakt”, blikt hij terug.

“Ik had veel aan hem. Een aanvoerder zonder te veel bla bla. Het zou me niets verbazen als hij binnenkort ook bij Feyenoord de band krijgt. Ik vond het jammer dat hij vertrok en het was een gemis voor ons in de tweede seizoenshelft”, vervolgt De Busser, die duidelijk maakt dat hij Deijl een transfer naar Feyenoord volledig begreep en hem die ook gunde.