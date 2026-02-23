Kenneth Perez toont zich in Dit was het weekend op ESPN kritisch op . De rechtsback van Feyenoord stond tegen Telstar vaak veel te hoog op het veld, zag de Deense analist.

Feyenoord nam Deijl afgelopen winter over van Go Ahead Eagles. Door blessures bij onder meer Bart Nieuwkoop en Givairo Read kwam hij gelijk in het elftal; tegen Telstar stond Deijl voor de vijfde keer op rij in de basis. Feyenoord won het duel uiteindelijk met 2-1, na een zeer open eerste helft en een tegenvallend tweede bedrijf, waarin Raheem Sterling zijn debuut maakte.

Het hield niet over, wat Feyenoord liet zien, zegt Perez. "Het gaat veel te moeizaam voor Feyenoord, dat voor de tweede plek speelt tegen de nummer zeventien. De laatste tijd trekken ze hem wel over de streep, maar alles is moeizaam. Dat is hun eigen schuld door de manier waarop ze willen aanvallen. Dan denk ik bij mezelf: 'Hoe moeilijk kan je het maken, voor jezelf?'" Kees Kwakman zag Feyenoord een 'best goed spelen' in de eerste helft. Dat was in de tweede helft wel anders, aldus de Volendamse oud-verdediger. "Je ziet eigenlijk meteen na rust al de energie en de intensiteit afnemen."

Perez stipt aan dat doelman Timon Wellenreuther Feyenoord met een aantal goede reddingen op de been moest houden. "Voor hetzelfde geld sta je met 2-0 of 3-0 achter bij rust. Voor Feyenoord, dat tweede staat, tegen de nummer zeventien...", herhaalt de analist. Dat Telstar zoveel kansen kreeg kwam volgens Perez vooral door de backs. "Die zijn continu weg, of het handig is of niet. Die Deijl, die loopt alleen maar naar voren!"

"Het viel me vorige week ook al op, maar toen kwamen we er niet aan toe", vervolgt Perez zijn betoog. Die laat vervolgens eerst wat beelden zien waarop Deijl wél vanuit zijn positie speelt, gevolgd door een fragment waarop de back vlakbij de spitspositie opduikt en daardoor te laat is bij een Telstar-counter. "Wat gaat hij hier precies doen, hij is de rechtsback!"

Aan de andere kant dook linksback Gijs Smal voor rust ook regelmatig op in de zestien van Telstar, soms zelfs tegelijk met Deijl aan de andere kant. "Ik snap wel dat het mode is dat backs ook naar voren moeten rennen, maar ik mis wel dat je af en toe even om je heen kijkt", zegt Perez. "Het is écht niet verboden om even te tellen. 'O, hij staat daar alleen, misschien moet ik dan heel even blijven als het spel aan de andere kant is'. Dat zie ik veel te weinig, en zeker bij Feyenoord is het gewoon rennen naar voren. Backs worden tegenwoordig opgeleid om gewoon maar te rennen."