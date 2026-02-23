Live voetbal

'AZ heeft opvolger Huiberts bijna binnen: presentatie Van Duinen snel verwacht'

23 februari 2026, 05:55

AZ heeft de opvolger voor Max Huiberts definitief binnen, zo meldt De Telegraaf zondagavond. De Alkmaarders zouden komende week Niels van Duinen willen presenteren als nieuwe technisch directeur.

Huiberts is al sinds 2016 de technische eindverantwoordelijke bij AZ. De oud-voetballer kondigde in november vorig jaar aan dat hij er komende zomer mee ophoudt. AZ kreeg dus ruim de tijd om een vervanger te gaan zoeken. Begin deze maand onthulde Hans Kraay junior al dat Van Duinen, thans werkzaam bij Excelsior, de belangrijkste gegadigde was.

De Telegraaf schrijft dat AZ mede op voorspraak van Huiberts bij Van Duinen is uitgekomen. AZ en Van Duinen hebben inmiddels een aantal 'goede gesprekken' achter de rug, aldus de ochtendkrant, waarbij een akkoord naar alle waarschijnlijkheid komende week al bereikt gaat worden. Van Duinen zal dan op korte termijn gepresenteerd gaan worden.

Van Duinen, broer van Excelsior-spits Mike van Duinen, fungeert sinds de zomer van 2022 als technisch manager van Excelsior. Daarvoor was hij tien jaar lang werkzaam als spelersmakelaar. Eén van zijn eerste en belangrijkste taken bij AZ wordt het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer. Zaterdag werd al duidelijk dat Anthony Correia (Telstar) daarvoor bovenaan het lijstje staat. De Telegraaf bevestigt dat er reeds een eerste gesprek tussen Correia en AZ heeft plaatsgevonden.

