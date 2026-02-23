Hans Kraay junior vindt de beste speler van de Eredivisie. Dit seizoen is de linksbuiten van Ajax met 21 doelpuntbijdrages (13 goals, 8 assists) de 'Most Valuable Player' van de competitie. Afgezien van zijn rendement geniet Kraay ook van het spel van Godts.

Bij Goedemorgen Eredivisie wordt Kraay gevraagd om simpelweg 'ja' of 'nee' te antwoorden op de vraag of Godts de beste speler is van de Eredivisie. De voormalig prof antwoordt bevestigend. Hij schaart de Ajacied boven andere smaakmakers in de competitie.

"Jij stelt een vraag en ik geef netjes antwoord. Dan moet je gelijk ja of nee zeggen", legt Kraay uit. Hij erkent dat spelers als Godts ook negatieve emoties kunnen oproepen bij de toeschouwers. Net als Anis Hadj Moussa van Feyenoord kan de Belg supporters soms tot wanhoop drijven met risicovolle acties. Toch overheerst volgens hem de meerwaarde.

"Mensen ergeren zich wel eens aan hem (Godts, red.), maar ook veel mensen ergeren zich aan Hadj Moussa", aldus Kraay. Daarbij verwijst hij naar een recente opmerking van Rafael van der Vaart, die in een podcast met Willem van Hanegem en Wessel Penning stelde: " Je kunt je wel ergeren aan Hadj Moussa en Mika Godts, maar je komt er wel voor naar het stadion."

Volgens Kraay weegt dat zwaar. "Je kunt beter hebben dat je zes van de tien keer denkt: heerlijk van Godts en Hadj Moussa. Maar dat heeft Godts wel vaker dan Hadj Moussa, moet ik eerlijk zeggen. Dit zijn spelers waar je voor naar het stadion komt."

Rendement van Godts

Ook het rendement spreekt voor zich. "Dertien goals en acht assists. Het is niet normaal", vindt Kraay. Tafelgast Sjoerd Mossou weet dat Godts zichzelf daarmee een goede dienst bewijst. "Dat rendement helpt natuurlijk wel mee, want je ergert je wel aan spelers waarvoor je naar het stadion gaat en die weinig rendement hebben."