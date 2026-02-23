Live voetbal

Kraay wijst Godts aan als beste speler in Nederland: 'Ik geef netjes antwoord'

Hans Kraay junior
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
23 februari 2026, 06:55

Hans Kraay junior vindt Mika Godts de beste speler van de Eredivisie. Dit seizoen is de linksbuiten van Ajax met 21 doelpuntbijdrages (13 goals, 8 assists) de 'Most Valuable Player' van de competitie. Afgezien van zijn rendement geniet Kraay ook van het spel van Godts.

Bij Goedemorgen Eredivisie wordt Kraay gevraagd om simpelweg 'ja' of 'nee' te antwoorden op de vraag of Godts de beste speler is van de Eredivisie. De voormalig prof antwoordt bevestigend. Hij schaart de Ajacied boven andere smaakmakers in de competitie.

Artikel gaat verder onder video

"Jij stelt een vraag en ik geef netjes antwoord. Dan moet je gelijk ja of nee zeggen", legt Kraay uit. Hij erkent dat spelers als Godts ook negatieve emoties kunnen oproepen bij de toeschouwers. Net als Anis Hadj Moussa van Feyenoord kan de Belg supporters soms tot wanhoop drijven met risicovolle acties. Toch overheerst volgens hem de meerwaarde.

"Mensen ergeren zich wel eens aan hem (Godts, red.), maar ook veel mensen ergeren zich aan Hadj Moussa", aldus Kraay. Daarbij verwijst hij naar een recente opmerking van Rafael van der Vaart, die in een podcast met Willem van Hanegem en Wessel Penning stelde: " Je kunt je wel ergeren aan Hadj Moussa en Mika Godts, maar je komt er wel voor naar het stadion."

Volgens Kraay weegt dat zwaar. "Je kunt beter hebben dat je zes van de tien keer denkt: heerlijk van Godts en Hadj Moussa. Maar dat heeft Godts wel vaker dan Hadj Moussa, moet ik eerlijk zeggen. Dit zijn spelers waar je voor naar het stadion komt."

Rendement van Godts

Ook het rendement spreekt voor zich. "Dertien goals en acht assists. Het is niet normaal", vindt Kraay. Tafelgast Sjoerd Mossou weet dat Godts zichzelf daarmee een goede dienst bewijst. "Dat rendement helpt natuurlijk wel mee, want je ergert je wel aan spelers waarvoor je naar het stadion gaat en die weinig rendement hebben."

Vind jij Mika Godts op dit moment de beste speler van de Eredivisie?

Laden...
34 stemmen

➡️ Meer over Ajax

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
  • 6
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • Gisteren, 19:47
  • Gisteren, 19:47
  • 6
Ajax-keeper Maarten Paes

Maarten Paes: 'Ajax maakt heel grote kans op tweede plek'

  • Gisteren, 09:25
  • Gisteren, 09:25
  • 12
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

flaco
39 Reacties
843 Dagen lid
346 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geeft goed weer hoe 'analisten' geselecteerd worden. Of hoe een camaraman, die ik eens op vakantie trof, zei: 'je wordt alleen aangenomen als je voor ajax bent of tegen PSV'.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

flaco
39 Reacties
843 Dagen lid
346 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geeft goed weer hoe 'analisten' geselecteerd worden. Of hoe een camaraman, die ik eens op vakantie trof, zei: 'je wordt alleen aangenomen als je voor ajax bent of tegen PSV'.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
22
13
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel