De KNVB houdt vast aan de invoering van weekendvoetbal in de tweede en derde klasse vanaf het seizoen 2026/27. Dat betekent dat zaterdag- en zondagclubs samen in één competitie worden ingedeeld, waardoor traditionele zondagclubs regelmatig op zaterdag moeten spelen. Het besluit leidt tot grote onvrede en mogelijke juridische stappen.

Vooral clubs uit het oosten, zuiden en delen van het noorden van het land verzetten zich fel tegen deze plannen en willen hun wedstrijden op zondag blijven afwerken. Tijdens een derde en laatste overleg op de KNVB Campus in Zeist probeerden de Kerngroep Weekendvoetbal en directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee deze week alsnog tot een oplossing te komen, maar concrete toezeggingen bleven uit.

Omdat eerdere gesprekken niets opleverden, heeft de kerngroep inmiddels een advocatenbureau ingeschakeld om een rechtszaak voor te bereiden. Veel zondagclubs zijn bereid financieel bij te dragen aan die stap. De KNVB weigert echter het plan met een jaar uit te stellen, zoals de kerngroep verlangt. Daarmee lijkt een gang naar de rechter serieus in beeld. Uiterlijk eind februari wordt duidelijk of de betrokken clubs hun verzet juridisch gaan voortzetten om het traditionele zondagvoetbal veilig te stellen.

Amateurclub SDOUC: 'KNVB discrimineert'

Frans Stieber, voorzitter van amateurclub SDOUC, staat achter de mogelijke rechtsgang. De vereniging uit het Gelderse Ulft speelt al 117 jaar op zondag. “Dit jaar ziet het er al anders uit. We zijn gepromoveerd naar de eerste klasse en ervaren nu echt wat weekendvoetbal betekent. Op zaterdag missen wij onze beste spelers en dat leidt tot competitievervalsing. Zaterdagverenigingen worden bevoordeeld ten opzichte van zondagclubs. Het gevolg is dat wij het moeilijk hebben in de competitie. Daar hebben we last van.”

“Maar het gaat niet alleen om het sportieve”, benadrukt Stieber in een interview met het SBS6-programma Nieuws van de Dag. Het zaterdagvoetbal heeft ook impact op de ‘beleving’ bij de club. “Wij zijn een zondagvereniging. Op zondag was het hier altijd levendig, nu is het vaak stil. Dan gaat het alleen nog maar over het sportieve element. Leden zien elkaar minder. De kantine is een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Daar missen we gezelligheid én omzet, vooral op zondag. Dat gaat om enkele duizenden euro’s per jaar.”

SDOUC zegt normaliter goede contacten te hebben met de KNVB. “Het is een log orgaan, maar we konden altijd goed met elkaar overweg. Alleen hier is men te ver gegaan.” Volgens Stieber is een rechtsgang kansrijk, omdat de KNVB ‘op dit moment gewoon discrimineert’. “Er is sprake van discriminatie omdat zaterdagclubs niet hoeven uit te wijken naar zondag en zondagclubs wel naar zaterdag. Er is niet goed nagedacht over het weekendvoetbal. Als je vooraf wist dat zaterdagclubs niet naar zondag zouden uitwijken, dan had je hier nooit aan moeten beginnen.”

De boze amateurclubs gaan woensdag met elkaar in gesprek om te beslissen of ze naar de rechter gaan, op basis van het gelijkheidsbeginsel. De KNVB heeft een handreiking gedaan, door te zeggen dat ze ook op zaterdagavond om 20.00 uur mogen voetballen.

Waarom is voetballen op zaterdag een probleem?

Voor veel traditionele zondagclubs is voetballen op zaterdag geen praktisch detail, maar een principiële en culturele kwestie. In grote delen van het oosten en zuiden van Nederland is het zondagvoetbal historisch verweven met het katholieke verenigingsleven. De zondag is daar al decennialang dé vaste speeldag, met een vaste routine voor spelers, vrijwilligers en supporters. Een structurele verschuiving naar zaterdag wordt gezien als aantasting van identiteit, traditie en clubcultuur.

Daarnaast spelen ook organisatorische en sociale factoren mee. Veel spelers in zondagteams werken op zaterdag of hebben gezinsverplichtingen, terwijl vrijwilligers, kantinepersoneel en scheidsrechters hun planning op zondag hebben afgestemd. Bovendien vrezen clubs concurrentie met bestaande zaterdagverenigingen in dezelfde regio, wat kan leiden tot minder toeschouwers en sponsorinkomsten.

Wat zegt de KNVB?

De KNVB heeft een uitgebreide reactie gegeven aan Nieuws van de Dag, die door de redactie van het programma is ingekort. “De trend van de laatste jaren dat zondagteams overstappen naar de zaterdag zet door”, stelt een woordvoerder vast. “Het aantal teams dat op zondag uitkomt neemt af en de reisafstanden nemen toe. En daarom is in juni 2025 besloten om de gemengde indeling vanaf 2026/27 in de tweede en derde klasse toe te passen. Waar mogelijk worden nog steeds zoveel mogelijk clubs op hun voorkeursdag ingedeeld.”

