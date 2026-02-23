Live voetbal

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
23 februari 2026, 08:17

Arne Slot moet bovenaan het lijstje met namen van Jordi Cruijff staan voor de trainersvacature bij Ajax, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever beseft dat de trainer van Liverpool waarschijnlijk niet haalbaar is en vindt in dat geval Dick Schreuder de beste optie.

Cruijff is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer voor Ajax, waar Fred Grim tot het einde van het seizoen interim-coach is. Driessen stelt dat de nieuwe technisch directeur niet naar een buitenlander moet kijken. “Afgelopen vijf jaar zijn er in de Eredivisie vijf trainers geweest waarvan vier met een Nederlands paspoort die in staat waren om uit het niets succes te boeken met hun ploeg”, stelt de journalist. De enige buitenlander op die lijst is Francesco Farioli. “Maar hij vormde een mismatch met Ajax omdat hij niets op had met de Ajax-speelstijl.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen somt op dat de vier Nederlanders Peter Bosz, Slot, Paul Simonis en Schreuder zijn. “Alle vier hebben onderscheidend aanvallend voetbal als uitgangspunt van hun voetbalvisie. Bij Bosz en Schreuder is zelfs sprake van een missie bij het uitdragen van hun visie”, klinkt het. “Dit kwartet trainers zou de eerste vier posities moeten innemen op de potentiële wensenlijst van Cruijff.”

Bosz verlengde onlangs zijn contract bij PSV tot medio 2028 en is dus niet haalbaar voor Cruijff. “Slot lijkt onhaalbaar, maar niet geschoten is altijd mis”, stelt Driessen voor. De Nederlander beleeft bij Liverpool een moeizaam seizoen en staat daardoor onder druk in Engeland. Mocht Slot inderdaad niet naar Ajax komen, moeten de Amsterdammers in de eigen competitie kijken, stelt de journalist.

“Gezien het trackrecord en haalbaarheid lijkt Schreuder de meest voor de hand liggende eerste kandidaat voor Ajax”, denkt Driessen. De NEC-trainer zou in dat geval wel drie eigen assistenten willen meenemen. “Schreuder stelt die eis, omdat hij van dichtbij heeft meegemaakt hoe broer Alfred als hoofdcoach bij Ajax – na lang soebatten mocht hij één assistent meenemen – op een eiland kwam te staan.” Toen het minder ging, bleef niemand in zijn staf achter de trainer staan. “Zo’n scenario wil Dick Schreuder bij een eventuele aanstelling in de kiem smoren.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
  • 6
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • Gisteren, 19:47
  • Gisteren, 19:47
  • 6
Ajax-keeper Maarten Paes

Maarten Paes: 'Ajax maakt heel grote kans op tweede plek'

  • Gisteren, 09:25
  • Gisteren, 09:25
  • 12
0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.126 Reacties
1.245 Dagen lid
5.599 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Driessen, ben je ok? Wtf zou Slot bij Ajax (nummer 4 of 5 in NL) moeten, als hij bij een van de beste clubs ter wereld traint?

Jacob
45 Reacties
1.245 Dagen lid
109 Likes
Jacob
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@0laf datzelfde kon gezegd worden van Feyenoord... dat voetbalde al jaren minder dan AZ en bereikte niets in Europa. Leek nauwelijks een vooruitgang. Op dit moment is Ajax niet bepaald aantrekkelijk voor een coach tenzij je tijd hebt en goed bent in het bouwen van een team. Niemand bij Ajax verwacht volgend jaar kampioen te worden. Ik ben het met Driessen eens dat je het als Ajax moet proberen. Als Slot wordt ontslagen over drie maanden sta je tenminste vooraan in de rij.

dilima1966
3.265 Reacties
987 Dagen lid
16.471 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ajax moet sowieso snel grim gaan vervangen die leveren ook niet de gewenste resultaat op ze blijven maar door sukkelen kunnen geen hele wedstrijd vol gas geven iedere wedstrijd kakken ze een helft weer in

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
814 Reacties
1.245 Dagen lid
5.199 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Is dit dezelfde Valentijn die altijd loopt te mekkeren over Slot.. echter, ik denk dat Schreuder zeker een goede optie zou zijn. Maar als je Slot kan losweken bij Liverpool, dan is Bosz ook los te weken.

PPMS
799 Reacties
1.245 Dagen lid
43 Likes
PPMS
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Alsjeblieft niet zeg. Dan nog liever Schreuder.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.126 Reacties
1.245 Dagen lid
5.599 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Driessen, ben je ok? Wtf zou Slot bij Ajax (nummer 4 of 5 in NL) moeten, als hij bij een van de beste clubs ter wereld traint?

Jacob
45 Reacties
1.245 Dagen lid
109 Likes
Jacob
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@0laf datzelfde kon gezegd worden van Feyenoord... dat voetbalde al jaren minder dan AZ en bereikte niets in Europa. Leek nauwelijks een vooruitgang. Op dit moment is Ajax niet bepaald aantrekkelijk voor een coach tenzij je tijd hebt en goed bent in het bouwen van een team. Niemand bij Ajax verwacht volgend jaar kampioen te worden. Ik ben het met Driessen eens dat je het als Ajax moet proberen. Als Slot wordt ontslagen over drie maanden sta je tenminste vooraan in de rij.

dilima1966
3.265 Reacties
987 Dagen lid
16.471 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ajax moet sowieso snel grim gaan vervangen die leveren ook niet de gewenste resultaat op ze blijven maar door sukkelen kunnen geen hele wedstrijd vol gas geven iedere wedstrijd kakken ze een helft weer in

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
814 Reacties
1.245 Dagen lid
5.199 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Is dit dezelfde Valentijn die altijd loopt te mekkeren over Slot.. echter, ik denk dat Schreuder zeker een goede optie zou zijn. Maar als je Slot kan losweken bij Liverpool, dan is Bosz ook los te weken.

PPMS
799 Reacties
1.245 Dagen lid
43 Likes
PPMS
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Alsjeblieft niet zeg. Dan nog liever Schreuder.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel