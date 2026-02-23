Arne Slot moet bovenaan het lijstje met namen van Jordi Cruijff staan voor de trainersvacature bij Ajax, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever beseft dat de trainer van Liverpool waarschijnlijk niet haalbaar is en vindt in dat geval Dick Schreuder de beste optie.

Cruijff is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer voor Ajax, waar Fred Grim tot het einde van het seizoen interim-coach is. Driessen stelt dat de nieuwe technisch directeur niet naar een buitenlander moet kijken. “Afgelopen vijf jaar zijn er in de Eredivisie vijf trainers geweest waarvan vier met een Nederlands paspoort die in staat waren om uit het niets succes te boeken met hun ploeg”, stelt de journalist. De enige buitenlander op die lijst is Francesco Farioli. “Maar hij vormde een mismatch met Ajax omdat hij niets op had met de Ajax-speelstijl.”

Driessen somt op dat de vier Nederlanders Peter Bosz, Slot, Paul Simonis en Schreuder zijn. “Alle vier hebben onderscheidend aanvallend voetbal als uitgangspunt van hun voetbalvisie. Bij Bosz en Schreuder is zelfs sprake van een missie bij het uitdragen van hun visie”, klinkt het. “Dit kwartet trainers zou de eerste vier posities moeten innemen op de potentiële wensenlijst van Cruijff.”

Bosz verlengde onlangs zijn contract bij PSV tot medio 2028 en is dus niet haalbaar voor Cruijff. “Slot lijkt onhaalbaar, maar niet geschoten is altijd mis”, stelt Driessen voor. De Nederlander beleeft bij Liverpool een moeizaam seizoen en staat daardoor onder druk in Engeland. Mocht Slot inderdaad niet naar Ajax komen, moeten de Amsterdammers in de eigen competitie kijken, stelt de journalist.

“Gezien het trackrecord en haalbaarheid lijkt Schreuder de meest voor de hand liggende eerste kandidaat voor Ajax”, denkt Driessen. De NEC-trainer zou in dat geval wel drie eigen assistenten willen meenemen. “Schreuder stelt die eis, omdat hij van dichtbij heeft meegemaakt hoe broer Alfred als hoofdcoach bij Ajax – na lang soebatten mocht hij één assistent meenemen – op een eiland kwam te staan.” Toen het minder ging, bleef niemand in zijn staf achter de trainer staan. “Zo’n scenario wil Dick Schreuder bij een eventuele aanstelling in de kiem smoren.”