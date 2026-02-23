Sjaak Troost maakte zondagavond bekend dat hij stopt als lid van de raad van commissarissen (rvc) van Feyenoord. De commissaris kreeg de afgelopen periode veel kritiek, dus reageren de supporters van de Rotterdammers verheugd op het nieuws.

Vanuit de supporters van Feyenoord klonk de afgelopen periode veel kritiek op het beleid van de club. Het Legioen richtte zich hierbij met name op algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese en rvc-leden Toon van Bodegom en Troost, waarbij al meermaals om hun vertrek werd gevraagd. Zondag kondigde laatstgenoemde als eerste van het drietal aan de club te gaan verlaten.

“Respect voor zijn keuze”, laat een supporter zich positief uit onder het bericht op X. “Voor iedereen beter, hopen dat er meerdere volgen.” Ook andere fans delen dit sentiment. “Hopelijk hebben Toon en Dennis dezelfde zelfreflectie. Dit siert Sjaak dan weer wel”, klinkt het vanuit een ander. “Verstandige zet. Nu die andere nog”, schrijft een derde.

Andere supporters reageren wat cynischer op het bericht. “Dennis ziet zijn kans schoon om naast ‘ad’ en ‘td’ ook nog lid van de rvc te worden”, sneert iemand naar de bekritiseerde dubbelrol van Te Kloese. “Als je je voldoening haalt uit het feit dat je er lang hebt kunnen zitten…”, schrijft een ander.