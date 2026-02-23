SK Beveren heeft zich gisteren, met nog acht speelronden voor de boeg, verzekerd van promotie naar de Pro League. Onder leiding van Nederlandse hoofdtrainer Marink Reedijk wonnen ze met 1-4 tegen Patro Eisden en daardoor zijn ze niet meer te achterhalen op de bovenste twee plekken van de ranglijst. Hiermee keert de club na een afwezigheid van vijf seizoenen eindelijk terug op het hoogste niveau van België.

De statistieken die de trainer dit seizoen kan overleggen zijn aardig indrukwekkend te noemen. Hij is na 24 wedstrijden is nog altijd ongeslagen in de Challenger Pro League en de teller staat inmiddels op 66 punten. De voorsprong op de nummer twee, KV Kortrijk, bedraagt momenteel vijftien punten, terwijl de nummer drie zelfs al tegen een achterstand van 21 punten aankijkt. Het kampioenschap lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd, maar de belangrijkste buit is in februari al binnen.

Onbekende trainer

Hoewel de prestaties van SK Beveren in België momenteel breed worden uitgemeten, is de naam van Marink Reedijk in Nederland nog relatief onbekend. De 34-jarige oefenmeester begon zijn loopbaan al op jonge leeftijd bij verschillende jeugdelftallen van de KNVB. Later was hij werkzaam in de jeugdopleidingen van Ajax en het Engelse West Bromwich Albion, waarna hij in 2018 de overstap maakte naar België om als assistent-trainer aan de slag te gaan bij KSV Roeselare.

Na een tussenstop in Nederland, waar hij bij Vitesse als assistent fungeerde onder Thomas Letsch en Phillip Cocu, trok hij opnieuw naar de zuiderburen. Bij Anderlecht kreeg hij de beloftenploeg onder zijn hoede in de Challenger Pro League. Sinds de zomer van 2024 staat Reedijk aan het roer bij Beveren, waar hij volgend seizoen zijn debuut zal maken als hoofdcoach op het hoogste niveau. Het is een snelle opmars voor de trainer die zich in korte tijd onmisbaar heeft gemaakt op de Freethiel.

Nederlandse inbreng

Voor SK Beveren markeert de promotie het einde van een moeizame periode. De club kwam in het seizoen 2020/21 voor het laatst uit in de Pro League. Destijds was de vereniging nog actief onder de naam Waasland-Beveren. Na de fusie en de naamsverandering naar SK Beveren in 2022 is de weg omhoog definitief ingezet, met de huidige promotie als absoluut hoogtepunt van dat proces. Naast trainer Reedijk, is er nog een Nederlander die een bijdrage heeft geleverd aan dit succes. Eerste keeper Beau Reus, die in Nederland uitkwam voor jong-AZ, hield zijn doel tien wedstrijden leeg.

Unicum in België

De vroege promotie in februari is bovendien een unicum, nog nooit eerder wist een club in de Challenger Pro League de overstap naar het hoogste niveau zo vroeg in het jaar veilig te stellen. De ploeg van Reedijk jaagt nu echter op meer records. Naast het veiligstellen van de titel, is Beveren nog altijd in de race om het historische record van Union SG uit 1934 te evenaren door als ongeslagen kampioen te eindigen. Met de huidige vorm en de promotie op zak, lijkt de ploeg klaar om volgend seizoen de strijd aan te gaan met de Belgische elite.