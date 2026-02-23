Live voetbal

Van Hooijdonk schrikt van debuut Sterling: ‘Werk aan de winkel’

Raheem Sterling van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
23 februari 2026, 11:59

Raheem Sterling maakte zondagavond zijn debuut voor Feyenoord tegen Telstar (2-1). De aanvaller kwam een halfuur voor tijd binnen de lijnen, maar wist nog geen indruk te maken. Pierre van Hooijdonk stelt bij Studio Voetbal dat Sterling een stuk beter moet gaan spelen om van waarde te zijn voor Feyenoord.

Sterling maakte zondagavond zijn eerste minuten als speler van Feyenoord. Na 61 minuten in het duel met Telstar kwam de Engelse aanvaller binnen de lijnen voor Gijs Smal, tot grote vreugde van de aanwezige toeschouwers in De Kuip. Sterling kwam weinig in het spel voor, maar zag zijn nieuwe club wel winnen: 2-1. Van Hooijdonk krijgt bij Studio Voetbal de vraag wat hij van het optreden van de buitenspeler vond.

“Ik ga hem niet afserveren op dit debuut”, begint de voormalig spits. “Laat ik het zo zeggen: de laatste keer dat ik hem heb zien spelen in de Premier League, was hij scherper en oogde hij wat sneller. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel.” Van Hooijdonk benadrukt dat Feyenoord nog maar tien wedstrijden speelt dit seizoen. “Voor mij is het een speler die altijd acties ondernam, maar ik vond hem nu een beetje plichtmatig ‘ik ga geen fout maken’ voetballen.”

Wim Kieft is het met zijn collega eens en stelt dat hij vond dat Sterling ‘met de handrem erop’ speelde. De oud-spits geeft aan dat dit bewust kan zijn, maar ook onbewust. “Het kan zijn dat hij denkt: ‘Ik kan niet aanzetten, want zo ver ben ik nog niet’. Dat hoop ik niet dat dat zo is, want dan zou Feyenoord er niet veel aan hebben”, laat hij weten. “Of hij denkt: ‘Even aankijken, even rustig, alles een beetje inchecken en dan gas geven’.”

Van Hooijdonk kan niet geloven dat Sterling er bewust voor zou kiezen om niet direct volle bak te gaan, waarop Kieft voorstelt dat de aanvaller het misschien fysiek niet kan opbrengen. “Daar neig ik eerder naar”, beaamt Van Hooijdonk. “Niet dat hij het uit wil stellen totdat hij fit is.” Kieft benadrukt nog een keer dat Sterling niet voluit ging. “Hij zet nooit aan en houdt in”, geeft hij aan. “En de sprints die hij had, hij liep iedereen weg”, voegt Van Hooijdonk eraan toe. “Dat is zijn kwaliteit. Als hij die niet heeft, is het niet zo veel”, besluit Kieft.

