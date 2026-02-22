Live voetbal

ESPN-interview met Sterling abrupt afgekapt door management

Raheem Sterling met zijn eerste interview
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 februari 2026, 22:29   Bijgewerkt: 22:40

Het eerste ESPN-interview van Raheem Sterling is op opvallende wijze ten einde gekomen. Terwijl Sinclair Bischop de stuntaanwinst van Feyenoord interviewde, kapte 'het management' het vraaggesprek abrupt af. Mario Been reageert verbaasd.

Sterling maakte zondagavond zijn eerste minuten als speler van Feyenoord. Na 61 minuten in het duel met Telstar kwam de Engelse aanvaller binnen de lijnen voor Gijs Smal, tot grote vreugde van de aanwezige toeschouwers in De Kuip. Sterling kwam weinig in het spel voor, maar zag zijn nieuwe club wel winnen: 2-1.

Artikel gaat verder onder video

ESPN was er natuurlijk als de kippen bij om de nieuwste aanwinst van Feyenoord te interviewen. Tegenover Bischop gaf Sterling zijn eerste interview. Hoewel het vraaggesprek zelf vol clichés zat en absoluut niet spectaculair was, zorgde het einde toch voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Na een vraag van Bischop over Engeland-bondcoach Thomas Tuchel en de ambitie van Sterling om mogelijk nog voor de nationale ploeg uit te komen, werd het interview abrupt beëindigd.

"Ik heb nog heel veel vragen voor je, maar ik moet stoppen. Dankjewel", zegt Bischop plotseling. Het beeld schakelt naar de desk, waar Pascal Kamperman en Been vanuit het veld nabeschouwen over het duel. "Er staat iemand van het management mee te kijken... ja, allerlei regels... Dat gaat ver buiten onze macht", zegt Kamperman. "Pff", verzucht Been.

➡️ Meer over Raheem Sterling

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
  • 6
Dick Schreuder is boos na Ajax - NEC

Dick Schreuder is woest na Ajax - NEC en smijt met waterfles

  • za 21 februari, 23:15
  • 21 feb. 23:15
  • 6
Ajax-speler Steven Berghuis

Ajax en NEC in evenwicht in Amsterdam, Nijmegenaren behouden derde plaats

  • za 21 februari, 22:58
  • 21 feb. 22:58
  • 8
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Positievo
338 Reacties
62 Dagen lid
443 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Klinkt als gemaakte afspraken. Leuk om te vissen maar soms moet je streng blijven. Dan kan je beter Hansie neerzetten die vaak meer uit spelers haalt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Positievo
338 Reacties
62 Dagen lid
443 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Klinkt als gemaakte afspraken. Leuk om te vissen maar soms moet je streng blijven. Dan kan je beter Hansie neerzetten die vaak meer uit spelers haalt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Telstar

Feyenoord
2 - 1
Telstar
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel