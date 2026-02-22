Het eerste ESPN-interview van Raheem Sterling is op opvallende wijze ten einde gekomen. Terwijl Sinclair Bischop de stuntaanwinst van Feyenoord interviewde, kapte 'het management' het vraaggesprek abrupt af. Mario Been reageert verbaasd.
Sterling maakte zondagavond zijn eerste minuten als speler van Feyenoord. Na 61 minuten in het duel met Telstar kwam de Engelse aanvaller binnen de lijnen voor Gijs Smal, tot grote vreugde van de aanwezige toeschouwers in De Kuip. Sterling kwam weinig in het spel voor, maar zag zijn nieuwe club wel winnen: 2-1.
ESPN was er natuurlijk als de kippen bij om de nieuwste aanwinst van Feyenoord te interviewen. Tegenover Bischop gaf Sterling zijn eerste interview. Hoewel het vraaggesprek zelf vol clichés zat en absoluut niet spectaculair was, zorgde het einde toch voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Na een vraag van Bischop over Engeland-bondcoach Thomas Tuchel en de ambitie van Sterling om mogelijk nog voor de nationale ploeg uit te komen, werd het interview abrupt beëindigd.
"Ik heb nog heel veel vragen voor je, maar ik moet stoppen. Dankjewel", zegt Bischop plotseling. Het beeld schakelt naar de desk, waar Pascal Kamperman en Been vanuit het veld nabeschouwen over het duel. "Er staat iemand van het management mee te kijken... ja, allerlei regels... Dat gaat ver buiten onze macht", zegt Kamperman. "Pff", verzucht Been.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.