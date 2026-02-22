Het eerste ESPN-interview van is op opvallende wijze ten einde gekomen. Terwijl Sinclair Bischop de stuntaanwinst van Feyenoord interviewde, kapte 'het management' het vraaggesprek abrupt af. Mario Been reageert verbaasd.

Sterling maakte zondagavond zijn eerste minuten als speler van Feyenoord. Na 61 minuten in het duel met Telstar kwam de Engelse aanvaller binnen de lijnen voor Gijs Smal, tot grote vreugde van de aanwezige toeschouwers in De Kuip. Sterling kwam weinig in het spel voor, maar zag zijn nieuwe club wel winnen: 2-1.

ESPN was er natuurlijk als de kippen bij om de nieuwste aanwinst van Feyenoord te interviewen. Tegenover Bischop gaf Sterling zijn eerste interview. Hoewel het vraaggesprek zelf vol clichés zat en absoluut niet spectaculair was, zorgde het einde toch voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Na een vraag van Bischop over Engeland-bondcoach Thomas Tuchel en de ambitie van Sterling om mogelijk nog voor de nationale ploeg uit te komen, werd het interview abrupt beëindigd.

"Ik heb nog heel veel vragen voor je, maar ik moet stoppen. Dankjewel", zegt Bischop plotseling. Het beeld schakelt naar de desk, waar Pascal Kamperman en Been vanuit het veld nabeschouwen over het duel. "Er staat iemand van het management mee te kijken... ja, allerlei regels... Dat gaat ver buiten onze macht", zegt Kamperman. "Pff", verzucht Been.