Live voetbal 4

Teruglezen | Zo was Feyenoord in De Kuip te sterk voor Telstar

Feyenoord tegen Telstar
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Maxim Textor
22 februari 2026, 21:59

Feyenoord neemt het zondagavond in de eigen Kuip op tegen Telstar. Trainer Robin van Persie zou tegen de promovendus voor het eerst een beroep kunnen doen op stuntaankoop Raheem Sterling, wiens werkvergunning eerder deze week in orde werd gemaakt. Gaan we de Engelsman vandaag in actie zien, en slaagt Feyenoord erin om de tweede opeenvolgende competitiezege te pakken? Om 20.00 uur gaat de bal rollen in Rotterdam-Zuid, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Telstar.

LIVE Eredivisie: Telstar - Feyenoord

20m geleden

21:55

90+5' - Van Den Eijck fluit af (2-1)

Feyenoord trekt de overwinning over de streep ondanks dat Telstar nog kansen kreeg op een gelijkspel in de slotfase.

23m geleden

21:52

🔄 90+3' - Wissel bij Feyenoord (2-1)

Tobias van den Elshout mag de laatste minuten van de wedstrijd afmaken in de plaats van Hwang.

23m geleden

21:51

90+2' - Wellenreuther redt (2-1)

De doelman van Feyenoord pakt de bal knap van de lijn na een schot uit de draai.

24m geleden

21:50

90' - Vier minuten extra (2-1)

De blessuretijd bedraagt vier minuten.

25m geleden

21:50

90' - Late vrije trap voor Telstar (2-1)

In de laatste minuten van de wedstrijd krijgt Telstar nog en vrije trap op de rand van de zestien na een overtreding van Lotomba.

27m geleden

21:48

🟨 89' - Geel voor Valente (2-1)

Richting het einde van de wedstrijd ontvangt Valente een gele kaart.

28m geleden

21:47

88' - Telstar mist (2-1)

Na een uitbraak van Telstar is het Tyrese Noslin die de bal naast schiet. 

30m geleden

21:45

86' - Telstar dringt aan (2-1)

Waar het grootste deel van de tweede helft Feyenoord de bal had is het nu Telstar dat probeert nog een gelijkmaker te forceren.

38m geleden

21:37

78' - Tengsted schiet voorlangs (2-1)

Casper Tengsted geeft de bal tevergeefs voor de goal, deze rolt er rakelings voorlangs.

40m geleden

21:35

🔄 76' - Opmerkelijke wissel bij Feyenoord (2-1)

St. Juste moet wegens een blessure worden gewisseld voor Lotomba ondanks dat hij zelf aangeeft dat hij verder kan gaan.

43m geleden

21:32

🔁 72' - Wissel bij Telstar (2-1)

Noslin komt binnen de lijnen voor Albers.

1u geleden

21:29

70' - Rustige tweede helft (2-1)

Waar de eerste helft erg spectaculair was, is de tweede helft nog niet heel denderend. Beide ploegen komen tot dusver niet tot hele grote kansen.

1u geleden

21:26

🔁 67' - Driedubbele wissel bij Telstar (2-1)

Van Duijn, Hateboer en Thórisson verlaten het veld voor Seedorf, Brouwer en Hetli.

1u geleden

21:21

🔁 61' - Dubbele wissel Feyenoord

Gijs Smal en Ayase Ueda verlaten het veld voor Casper Tengsted en Raheem Sterling. Laatstgenoemde maakt hiermee zijn debuut in de Eredivisie.

1u geleden

21:19

59' - Kansje voor Feyenoord (2-1)

Ayase Ueda schiet de bal op aangeven van landgenoot Watanabe van buiten de zestien in de handen van Koeman.

0 reacties

Feyenoord - Telstar

Feyenoord
2 - 1
Telstar
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

