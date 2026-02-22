Teruglezen | Zo was Feyenoord in De Kuip te sterk voor Telstar

Feyenoord neemt het zondagavond in de eigen Kuip op tegen Telstar. Trainer Robin van Persie zou tegen de promovendus voor het eerst een beroep kunnen doen op stuntaankoop Raheem Sterling, wiens werkvergunning eerder deze week in orde werd gemaakt. Gaan we de Engelsman vandaag in actie zien, en slaagt Feyenoord erin om de tweede opeenvolgende competitiezege te pakken? Om 20.00 uur gaat de bal rollen in Rotterdam-Zuid, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Telstar.