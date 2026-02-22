Feyenoord heeft de tweede plaats in de Eredivisie zondagavond verstevigd door een zuinige zege op laagvlieger Telstar: 2-1. Rechtsbuiten Anis Hadj Moussa tekende in de eerste helft voor beide treffers namens de Rotterdammers, bij wie in de tweede helft als invaller zijn debuut maakte.

Bij Feyenoord begon Jordan Bos verrassend als linksbuiten. De Australiër kreeg van Robin van Persie de voorkeur boven Gonçalo Borges, Aymen Sliti en Gaoussou Diarra. Door de nieuwe positie van Bos keerde Gijs Smal op de linksbackpositie terug in het elftal. Daarnaast maakten ook doelman Timon Wellenreuther en middenvelder Luciano Valente hun rentree in de basis; het tweetal zat vorige week tegen Go Ahead Eagles (1-0 winst) een schorsing uit.

De keuze voor Bos pakte uitstekend uit. De Australiër stichtte vanaf de linkerflank in de openingsfase meermaals gevaar en bood onder meer Valente een kans op de openingstreffer, maar diens schot ging via de carambole naast. Ook kwam Bos zelf tot een aardige doelpoging, maar die werd gekeerd door doelman Ronald Koeman junior. Telstar beperkte zich in de openingsfase vooral tot tegenhouden, maar kwam na een kwartier uit het niets op voorsprong. Na een prima aanval trof Jochem Ritmeester van de Kamp doel met een bekeken schot in de hoek: 0-1.

Feyenoord herpakte zich en leek halverwege de eerste helft in het zadel te worden geholpen door Gerald Alders. De Ajax-huurling beging in de zestien een lichte overtreding op Bos, die gretig naar de grond ging. Penalty én rood, zo oordeelde scheidsrechter Sander van der Eijk. VAR Richard Martens greep echter in: omdat Bos even eerder buitenspel had gestaan, ging het feest niet door. Even later was het alsnog gelijk. Koeman verkeek zich op een schot van Anis Hadj Moussa: 1-1. Vlak voor rust was de Algerijn, op aangeven van Bos, opnieuw trefzeker. De Rotterdammers gingen daardoor even later met een 2-1 voorsprong aan de thee.

In de rust bleven Bos en Anel Ahmedhodzic bij Feyenoord achter in de kleedkamer, Bart Nieuwkoop en Jeremiah St. Juste waren hun vervangers. Van Persie hield Sterling dus nog even op de bank. De wedstrijd was na rust een stuk minder aantrekkelijk. Waar het spel in het eerste bedrijf op en neer golfde en er continu van alles te beleven was, bleven grote kansen nu veelal uit. Alleen Jakub Moder kreeg een aardige mogelijkheid, maar werkte de bal op aangeven van Smal naast.

Na een uur spelen was het moment waar De Kuip op gewacht had dan eindelijk daar. Sterling kwam als vervanger van Smal binnen de lijnen, terwijl Casper Tengstedt de opnieuw tegenvallende Ayase Ueda kwam aflossen. Veel beter werd de wedstrijd er daardoor echter niet op. Tegenvaller voor Feyenoord was het uitvallen van St. Juste, die een kwartier voor tijd niet verder kon en vervangen werd door Jordan Lotomba. Ondertussen was de marge nog altijd maar één enkel doelpunt, en dus bleef het opletten geblazen. Telstar kreeg in de slotfase nog meerdere kansen om weer langszij te komen. Invaller Tyrese Noslin schoot de bal vlak voor tijd echter hard naast en toen de blessuretijd was ingegaan kregen de bezoekers de bal er bij een scrimmage voor het doel van Wellenreuther er opnieuw niet in.

Door de zege doet Feyenoord uitstekende zaken in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Die hebben de Rotterdammers nu nóg steviger in handen, met een voorsprong van vijf punten op zowel nummer drie N.E.C. als nummer vier Ajax, die zaterdag in een onderling duel de punten deelden in Amsterdam: 1-1. Telstar blijft op zijn beurt zeventiende, met vier punten achterstand op de 'veilige' zestiende plaats, die nu in handen is van NAC Breda.