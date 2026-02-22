Live voetbal 4

VAR behoedt Van der Eijk voor grote fout: rood Alders en penalty Feyenoord teruggedraaid

Sander van der Eijk trekt rood bij Feyenoord - Telstar
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
22 februari 2026, 20:40

Scheidsrechter Sander van der Eijk dreigde zondagavond compleet de mist in te gaan in de wedstrijd tussen Feyenoord en Telstar. De arbiter trok halverwege de eerste helft rood én gaf een penalty voor een overtreding van Gerald Alders op Jordan Bos, maar werd teruggefloten door Richard Martens.

Telstar leidde met 0-1, door een prima schot van Jochem Ritmeester van de Kamp, toen Bos in minuut 22 ontsnapte aan zijn directe bewaker Alders. De van Ajax gehuurde Telstar-verdediger zette de achtervolging in en legde zijn hand daarbij even op de schouder van de Australiër. Bos ging daarop gretig naar de grond.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Feyenoord en Telstar

Artikel gaat verder onder video

Van der Eijk besloot echter de zwaarst mogelijke straf uit te delen voor het vergrijp. Niet alleen wees de arbiter gedecideerd naar de penaltystip, ook presenteerde hij Alders een directe rode kaart. VAR Martens greep echter in. Uit bestudering van de beelden bleek namelijk dat Bos nét buitenspel stond op het moment dat hij de diepte in werd gestuurd. Omdat dat de eerste overtreding was, ging er alsnog een streep door de penalty én de rode kaart voor Alders.

Feyenoord kwam even later overigens alsnog langszij, met dank aan Ronald Koeman junior. De doelman verkeek zich volledig op een op het oog houdbaar schot van Anis Hadj Moussa, die de stand daardoor op 1-1 bracht.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dick Schreuder is boos na Ajax - NEC

Dick Schreuder is woest na Ajax - NEC en smijt met waterfles

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
  • 6
Ajax-speler Steven Berghuis

Ajax en NEC in evenwicht in Amsterdam, Nijmegenaren behouden derde plaats

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
  • 8
Vitezslav Jaros van Ajax

Klap voor Ajax: einde seizoen voor Jaros

  • vr 20 februari, 19:06
  • 20 feb. 19:06
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Telstar

Feyenoord
2 - 1
Telstar
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Gerald Alders

Gerald Alders
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 20 jaar (7 mei 2005)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2025/2026
Jong Ajax
10
0
2024/2025
Twente
3
0
2024/2025
Jong Ajax
23
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel