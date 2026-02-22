Scheidsrechter Sander van der Eijk dreigde zondagavond compleet de mist in te gaan in de wedstrijd tussen Feyenoord en Telstar. De arbiter trok halverwege de eerste helft rood én gaf een penalty voor een overtreding van op Jordan Bos, maar werd teruggefloten door Richard Martens.

Telstar leidde met 0-1, door een prima schot van Jochem Ritmeester van de Kamp, toen Bos in minuut 22 ontsnapte aan zijn directe bewaker Alders. De van Ajax gehuurde Telstar-verdediger zette de achtervolging in en legde zijn hand daarbij even op de schouder van de Australiër. Bos ging daarop gretig naar de grond.

Van der Eijk besloot echter de zwaarst mogelijke straf uit te delen voor het vergrijp. Niet alleen wees de arbiter gedecideerd naar de penaltystip, ook presenteerde hij Alders een directe rode kaart. VAR Martens greep echter in. Uit bestudering van de beelden bleek namelijk dat Bos nét buitenspel stond op het moment dat hij de diepte in werd gestuurd. Omdat dat de eerste overtreding was, ging er alsnog een streep door de penalty én de rode kaart voor Alders.

Feyenoord kwam even later overigens alsnog langszij, met dank aan Ronald Koeman junior. De doelman verkeek zich volledig op een op het oog houdbaar schot van Anis Hadj Moussa, die de stand daardoor op 1-1 bracht.