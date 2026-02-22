De supporters van Feyenoord zijn enthousiast over het optreden van in de eerste helft van het duel met Telstar. De Australiër werd door trainer Robin van Persie verrassend als linksbuiten opgesteld, maar blijkt op die positie ook prima uit de voeten te kunnen.

Van Persie verkoos Bos tegen de laagvlieger boven miljoenenaankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra én jeugdproduct Aymen Sliti, die vorige week tegen Go Ahead Eagles nog de voorkeur kreeg. Toen de trainer voorafgaand aan het duel door Sinclair Bischop (ESPN) gevraagd werd of dat betekent dat hij ontevreden is over dat drietal, reageerde de trainer bijzonder geprikkeld. "Als ik naar deze wedstrijd kijk, vind ik dat de eigenschappen van Bos goed passen bij deze wedstrijd. Vooral zonder bal en in de laatste lijn aanvallen. Daar heb ik een heel goed gevoel bij", kwam Van Persie uiteindelijk toch met een inhoudelijke toelichting.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Feyenoord en Telstar

Artikel gaat verder onder video

Bos wist zich in de eerste helft prima staande te houden op de voor hem 'vreemde' positie links voorin. De gelegenheidslinksbuiten wist meerdere keren de achterlijn te halen en bood in de openingsfase Luciano Valente een prima kans om de score te openen. Halverwege het eerste bedrijf leek Bos een penalty te versieren toen Gerald Alders hem naar de grond werkte in de zestien, maar vanwege buitenspel ging daar een streep doorheen. Vlak voor rust was Bos alsnog beslissend, door de assist te leveren bij de 2-1 van Anis Hadj Moussa.

Supporters van Feyenoord reageren op X enthousiast op het spel van Bos. Zo spreekt een fan van een 'gouden zet' van Van Persie. "Bos in 11 minuten gevaarlijker op de flank dan Borges en Sauer in een heel seizoen", schrijft een tweede fan. "Aanvallend is hij bij vlagen geniaal. Zo snel, sterk aan de bal, heerlijke ongecontroleerde dribbel bij vlagen en lekker vol gas", schrijft iemand anders ove rhet spel van Bos.