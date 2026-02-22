Live voetbal 4

Feyenoord-fans enthousiast over Bos als linksbuiten: 'Meesterzet van Van Persie'

Jordan Bos in actie tijdens Feyenoord - Telstar
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
22 februari 2026, 21:01

De supporters van Feyenoord zijn enthousiast over het optreden van Jordan Bos in de eerste helft van het duel met Telstar. De Australiër werd door trainer Robin van Persie verrassend als linksbuiten opgesteld, maar blijkt op die positie ook prima uit de voeten te kunnen.

Van Persie verkoos Bos tegen de laagvlieger boven miljoenenaankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra én jeugdproduct Aymen Sliti, die vorige week tegen Go Ahead Eagles nog de voorkeur kreeg. Toen de trainer voorafgaand aan het duel door Sinclair Bischop (ESPN) gevraagd werd of dat betekent dat hij ontevreden is over dat drietal, reageerde de trainer bijzonder geprikkeld. "Als ik naar deze wedstrijd kijk, vind ik dat de eigenschappen van Bos goed passen bij deze wedstrijd. Vooral zonder bal en in de laatste lijn aanvallen. Daar heb ik een heel goed gevoel bij", kwam Van Persie uiteindelijk toch met een inhoudelijke toelichting.

Bos wist zich in de eerste helft prima staande te houden op de voor hem 'vreemde' positie links voorin. De gelegenheidslinksbuiten wist meerdere keren de achterlijn te halen en bood in de openingsfase Luciano Valente een prima kans om de score te openen. Halverwege het eerste bedrijf leek Bos een penalty te versieren toen Gerald Alders hem naar de grond werkte in de zestien, maar vanwege buitenspel ging daar een streep doorheen. Vlak voor rust was Bos alsnog beslissend, door de assist te leveren bij de 2-1 van Anis Hadj Moussa.

Supporters van Feyenoord reageren op X enthousiast op het spel van Bos. Zo spreekt een fan van een 'gouden zet' van Van Persie. "Bos in 11 minuten gevaarlijker op de flank dan Borges en Sauer in een heel seizoen", schrijft een tweede fan. "Aanvallend is hij bij vlagen geniaal. Zo snel, sterk aan de bal, heerlijke ongecontroleerde dribbel bij vlagen en lekker vol gas", schrijft iemand anders ove rhet spel van Bos.

Feyenoord - Telstar

Feyenoord
2 - 1
Telstar
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jordan Bos

Jordan Bos
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (29 okt. 2002)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
18
3
2025/2026
Westerlo
0
0
2024/2025
Westerlo
18
4
2023/2024
Westerlo
26
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

