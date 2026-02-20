Anthony Correia is niet bezig met het mogelijke debuut van bij Feyenoord. De verrassende topaankoop van de Rotterdammers kan zondag (20.00 uur) in De Kuip zijn eerste minuten maken tegen Telstar. Voor de trainer van de opponent uit Velsen-Zuid is dat echter geen groot thema, zo vertelt hij tegenover Sander Kamphof van FCUpdate.

Hoewel vrijwel niemand het zag aankomen, zette Sterling vorige week – buiten de winterse transferperiode om – zijn handtekening onder een contract bij Feyenoord. De 31-jarige aanvaller heeft zijn werkvergunning inmiddels binnen en kan zondag debuteren tegen Telstar.

Mede dankzij de komst van de Engelsman belegden de Rotterdammers afgelopen week een kort trainingskamp in het Belgische Tubeke. Robin van Persie liet vrijdag op de persconferentie al doorschemeren dat hij van plan is Sterling voor het eerst voor de leeuwen te gooien.

Correia niet bang voor Sterling

Tegenover FCUpdate maakt Correia duidelijk dat hij geen speciale voorbereidingen heeft getroffen met het oog op het mogelijke debuut van de voormalig international:

“We hebben wél bedacht hoe we Feyenoord gaan verdedigen. En ik heb net een grapje gemaakt: Sterling is zilver en wij zijn …”, opent de succestrainer van De Witte Leeuwen met een knipoog.

“Onafhankelijk van wie er speelt: Feyenoord heeft een vaste speelwijze en daar moeten we ons op focussen. Dat is onze taak. Of hij nou wel, lang of helemaal niet speelt, is niet echt relevant”, vervolgt Correia, die vrijdag nadrukkelijk in verband werd gebracht met een trainersfunctie bij AZ.

“Het is allemaal leuk en aardig, en super bijzonder dat zo’n gozer in de Nederlandse competitie speelt, maar daar moeten wij ons niet te veel mee bezighouden.”

‘Een paar van zulke gasten naar Telstar zou leuk zijn’

Toch heeft Correia bewondering voor de opvallende transfer. “Leuk voor Feyenoord, en ook leuk voor de Nederlandse competitie. Een paar van zulke gasten naar Telstar, dat zou leuk zijn”, lacht hij.

Voorbereiding op Feyenoord

Correia spreekt met respect over de tegenstander van zondag. Terwijl hij nog volop in de voorbereiding zit, looft hij Feyenoord:

“Hun dynamiek in het aanvalsspel… Kijk, qua voetbal is het gewoon een geweldige ploeg, met bizarre individuele kwaliteiten. Dat moeten wij als team zien te bestrijden. Maar ook door naar onszelf te kijken: waar liggen onze krachten en hoe kunnen we Feyenoord pijn doen? We gaan met een goed plan die kant op.”

Dat plan kan van groot belang zijn, want voor Telstar is de ontmoeting met Feyenoord belangrijk in de strijd tegen degradatie. De goed spelende promovendus verzamelde tot dusver achttien punten en staat zeventiende. Omdat veel concurrenten dit weekend tegenover elkaar staan, kan de ploeg uit IJmuiden in het slechtste geval verder achterop raken in de degradatiestrijd.