Jan Willem van Dop wil van scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen weten waarom Bas Nijhuis geen wedstrijden van FC Twente mag fluiten. Als de reden is dat de arbiter uit dezelfde regio komt, vindt de directeur van Go Ahead Eagles het raar dat Marc Nagtegaal afgelopen weekend wel mocht fluiten bij Feyenoord - Go Ahead Eagles (1-0). Nagtegaal is namelijk wijkagent in Rotterdam.

Feyenoord wist zondagmiddag in eigen huis met 1-0 te winnen van Go Ahead Eagles, dat 75 minuten met tien man stond. De Rotterdammers hadden hier een strafschop in blessuretijd voor nodig. De bezoekers zijn van mening dat ook zij een penalty hadden verdiend, waardoor er de afgelopen dagen flink wat kritiek klonk vanuit Deventer op scheidsrechter Nagtegaal.

Woensdagavond organiseerde Go Ahead een klankbordavond, waar Van Dop en technisch directeur Marc van Hintum verschillende vragen beantwoordden. De eerste vraag die de algemeen directeur kreeg, ging weer over de arbitrage van afgelopen weekend. Van Dop werd gevraagd of hij het niet vreemd vindt dat Nagtegaal, werkzaam als wijkagent bij de politie van Rotterdam, een duel van Feyenoord mag fluiten.

“Ik ken ook een wijkagent, hij was wijkagent in Rotterdam, en dat is een van onze beste scheidsrechters”, begint Van Dop, doelend op Danny Makkelie. “Hij is altijd redelijk pro Go Ahead Eagles.” De directeur maakt daarmee duidelijk dat hij het argument van de regio dus niet sterk vindt. “Ik ben zelf opgegroeid in Zwijndrecht. Ben ik dan gelijk een Feyenoorder?”, vraagt hij, waarna alle aanwezigen in de lach schieten. Van Dop was tussen 1996 en 2005 achtereenvolgens financieel- en algemeen directeur in De Kuip.

Van Dop klopt aan bij Van Meenen

Van Dop legt vervolgens uit dat de enige regel bij de KNVB is, dat er geen familierelatie mag zijn tussen een scheidsrechter en een speler of trainer. Iemand uit het publiek zegt dan dat Nijhuis geen wedstrijden van FC Twente mag fluiten, omdat hij uit de regio komt. “Ik wil aan Raymond van Meenen vragen wat de reden is dat dat niet mag. Want ik weet het niet. Ik ga het vanavond aan hem vragen. Hij zal ongetwijfeld met een antwoord komen en dat ga ik weer delen”, besluit Van Dop het onderwerp.