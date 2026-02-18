De werkwijze van Robin van Persie heeft bij Feyenoord voor veel teleurstelling gezorgd onder spelers. De hoofdtrainer staat daardoor, naast het moeizame veldspel, zwaar onder druk in De Kuip.

In een uitgebreide analyse plaatst Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International stevige vraagtekens bij het functioneren van Van Persie. “De uitvoering en de ontwikkeling van spelers zijn zijn verantwoordelijkheid, maar het regime-Robin heeft tot nu toe vooral teleurgestelde spelers opgeleverd”, stelt de journalist.

Artikel gaat verder onder video

Krabbendam vervolgt: “Niemand weet echt waar hij aan toe is door de vele wisselingen in het elftal. Dat gaat ten koste van vertrouwen en prestaties. Feyenoord moet Ajax, AZ en FC Twente dankbaar zijn dat ook zij een slaapjaar hebben en niet profiteren van het zwakke seizoen dat Feyenoord zelf doormaakt.”

Daarnaast wijst Krabbendam op de aanhoudende blessureproblemen bij de Rotterdammers. “Mits fit heeft Feyenoord voor de Eredivisie een prima selectie, maar fit is Feyenoord het hele seizoen al niet. Tegelijkertijd beschikt Van Persie over meerdere internationals, dus het gaat ook om wat je als trainer uit een selectie haalt.”

Moeizame relatie, Zerrouki grootverdiener

Komende zomer keren bovendien meerdere spelers terug naar De Kuip, onder wie spelers met wie Van Persie een moeizame relatie zou onderhouden. Het gaat om Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Gjivai Zechiël. Met name Zerrouki en Stengs behoren volgens Voetbal International tot de grootverdieners bij Feyenoord. Wat de twee verhuurd spelers verdienen, is onbekend. Ze liggen nog vast tot de zomer van 2027.