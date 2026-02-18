Live voetbal

Guus Til wekenlang niet inzetbaar voor PSV

Guus Til PSV
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
18 februari 2026, 09:10

PSV blijft kampen met een spitsenprobleem. Terwijl Ricardo Pepi op het punt staat om terugn te keren, heeft nu Guus Til een blessure opgelopen. De Eindhovense club opnieuw moet puzzelen in de aanval.

Til werd de afgelopen periode regelmatig opgesteld als aanvalsleider in de voorhoede, omdat de spitsen van de club langdurig in de lappenmand zitten. Alassane Pléa is al langdurig geblesseerd, en ook de Amerikaanse spits Pepi kampt nog met een blessure.

Nu heeft ook Til een blessure opgelopen. Afgelopen weekend kwam hij nog in actie tegen FC Volendam, maar tijdens de training liep de 28-jarige voetballer een kwetsuur op. Het houdt hem wekenlang aan de kant. Waar Til last van heeft, is onbekend.

De topscorer van PSV, die een goed seizoen doormaakt, baalt zelf enorm van de blessure: “Ik had die lijn uiteraard graag willen doortrekken, zeker omdat ik me goed voelde en we als team met iets heel moois bezig zijn. Maar dit soort kleine tegenslagen horen helaas ook bij topsport. Ik ga er alles aan doen om zo snel en sterk mogelijk terug te komen", laat hij weten op de website van PSV.

Voor PSV en trainer Peter Bosz is het een forse tegenvaller, aangezien er gedurende dit seizoen al veel is moeten puzzelen op deze positie. Positief voor de koploper van de Eredivisie is wel dat Pepi op de weg terug is, nadat hij in januari zijn onderarm brak. Hij wordt in februari nog terugverwacht.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Timo987
51 Reacties
93 Dagen lid
85 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het zit ze niet mee, maar ook dit kunnen ze opvangen met de selectie die ze hebben

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (22 dec. 1997)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
22
12
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

