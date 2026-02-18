PSV blijft kampen met een spitsenprobleem. Terwijl op het punt staat om terugn te keren, heeft nu een blessure opgelopen. De Eindhovense club opnieuw moet puzzelen in de aanval.

Til werd de afgelopen periode regelmatig opgesteld als aanvalsleider in de voorhoede, omdat de spitsen van de club langdurig in de lappenmand zitten. Alassane Pléa is al langdurig geblesseerd, en ook de Amerikaanse spits Pepi kampt nog met een blessure.

Nu heeft ook Til een blessure opgelopen. Afgelopen weekend kwam hij nog in actie tegen FC Volendam, maar tijdens de training liep de 28-jarige voetballer een kwetsuur op. Het houdt hem wekenlang aan de kant. Waar Til last van heeft, is onbekend.

De topscorer van PSV, die een goed seizoen doormaakt, baalt zelf enorm van de blessure: “Ik had die lijn uiteraard graag willen doortrekken, zeker omdat ik me goed voelde en we als team met iets heel moois bezig zijn. Maar dit soort kleine tegenslagen horen helaas ook bij topsport. Ik ga er alles aan doen om zo snel en sterk mogelijk terug te komen", laat hij weten op de website van PSV.

Voor PSV en trainer Peter Bosz is het een forse tegenvaller, aangezien er gedurende dit seizoen al veel is moeten puzzelen op deze positie. Positief voor de koploper van de Eredivisie is wel dat Pepi op de weg terug is, nadat hij in januari zijn onderarm brak. Hij wordt in februari nog terugverwacht.