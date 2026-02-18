heeft zich op Instagram gemeld met een statement na de tumultueus verlopen wedstrijd tegen Benfica. De aanvaller van Real Madrid zou dinsdagavond door Benfica-aanvaller 'een aap' zijn genoemd, iets wat de Argentijn stellig ontkent.

Vinícius maakte na zijn doelpunt melding bij de scheidsrechter van racistische uitlatingen van Prestianni. De Argentijn hield zijn shirt voor zijn mond en zou discriminerende opmerkingen hebben gemaakt richting de Braziliaan.

Kort na de wedstrijd plaatste Vinícius een statement op sociale media: "Racisten zijn bovenal lafaards. Ze moeten hun shirts in hun mond stoppen om te laten zien hoe zwak ze zijn. Maar ze worden beschermd door anderen die, in theorie, de plicht hebben om hen te straffen."

De 25-jarige aanvaller vervolgde: "Niets van wat er vandaag is gebeurd, is nieuw in mijn leven of in dat van mijn team. Ik kreeg een gele kaart omdat ik een doelpunt vierde. Ik begrijp nog steeds niet waarom. Aan de andere kant was het gewoon een slecht uitgevoerd protocol dat geen enkel doel diende."

Vinícius uitte zijn frustratie over de situatie, omdat de aandacht nu niet uitgaat naar de sportieve prestatie van Real Madrid: "Ik verschijn niet graag in dit soort situaties, vooral niet na een grote overwinning en wanneer de krantenkoppen over Real Madrid zouden moeten gaan, maar dit is noodzakelijk."

Ook Benfica-aanvaller Prestianni bracht een statement naar buiten. Hij stelt dat zijn woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd: "Ik wil graag benadrukken dat ik op geen enkel moment racistische beledigingen heb geuit aan het adres van speler Vinícius Júnior, die helaas verkeerd heeft geïnterpreteerd wat hij dacht te hebben gehoord. Ik ben nooit racistisch geweest tegenover wie dan ook, en ik betreur de bedreigingen die ik van spelers van Real Madrid heb ontvangen."