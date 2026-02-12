Live voetbal

Ajax-speler Ouazane over afgeketste transfer: ‘Een harde klap’

Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
12 februari 2026, 11:45

Abdellah Ouazane heeft tegenover Ajax Life gereageerd op zijn misgelopen transfer naar Real Madrid. De Spaanse grootmacht wilde het talent vorig jaar oppikken uit Amsterdam, maar zag daar uiteindelijk van af vanwege de medische keuring. Voor de inmiddels zeventienjarige middenvelder kwam dat nieuws aan als een harde klap.

Real Madrid was lange tijd bezig met de komst van de toen zestienjarige speler van Ajax Onder 19. Ouazane zou in de jeugd van De Koninklijke gaan spelen, maar kwam uiteindelijk niet door de medische keuring. De middenvelder, die dit seizoen tegen Excelsior Maassluis zijn debuut maakte in de hoofdmacht, geeft tekst en uitleg.

“Ik had op dat moment nog geen contract bij Ajax, dus dan ga je wel nadenken. Willen we dit? Is dit een kans? Veel mensen zullen zeggen: waarom nu al, op deze leeftijd? Maar Real Madrid is wel de grootste club ter wereld”, begint Ouazane, die een stap naar de Spaanse hoofdstad wel zag zitten.

Afgeketste transfer was 'harde klap'

“En de jeugd van Real Madrid is ook heel goed. Ik speelde vaak genoeg tegen ze. Maar puntje bij paaltje kwam ik niet door de medische keuring”, vervolgt het talent. Die mededeling kwam voor hem als een donderslag bij heldere hemel.

“Dat was heel teleurstellend. Echt een harde klap. Na een traject van drie weken om alles te checken, kreeg ik te horen dat het niet doorging. Daar had ik nooit rekening mee gehouden. Dus daar stond ik met lege handen. Ik had niks. En de voorbereiding op het nieuwe seizoen was overal al begonnen.”

Nieuwe kans in Amsterdam

Uiteindelijk kreeg Ouazane alsnog een contract bij Ajax en stootte hij door naar Jong Ajax. “Ze wilden het me een nieuwe kans geven”, zegt hij opgelucht. In de Keuken Kampioen Divisie speelde de Marokkaan inmiddels dertien wedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte en twee assists gaf.

