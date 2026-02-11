Live voetbal 1

Jordi Cruijff duidelijk: Grim blijft trainer Ajax 1

Ajax-trainer Fred Grim
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 februari 2026, 17:05   Bijgewerkt: 17:41

Jordi Cruijff heeft tegenover verschillende media - waaronder Voetbal International - duidelijk gemaakt dat Fred Grim (voorlopig) de hoofdtrainer van Ajax blijft. De nieuwe technisch directeur geeft aan dat die afspraak al is gemaakt voordat hij tekende in Amsterdam. De positie van Grim is door de tegenvallende resultaten steeds meer ter discussie komen te staan.

Ajax nam begin november afscheid van John Heitinga, die wegens teleurstellende resultaten werd ontslagen. De clubleiding schoof assistent-trainer Grim door naar de rol van interim-trainer en zag direct een lichte stijgende lijn.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de rust enigszins terugkeerde in Amsterdam, zijn de resultaten inmiddels opnieuw matig. Sterker nog: in elf competitiewedstrijden behaalde Heitinga zelfs een hoger puntengemiddelde (1,82) dan Grim (1,73). Mede daardoor roepen veel Ajax-supporters nadrukkelijk om een nieuwe trainerswissel in de Johan Cruijff ArenA.

De kans dat er op korte termijn een nieuwe trainer wordt aangesteld, lijkt echter klein. “In principe is de afspraak, nog voordat ik tekende, dat Fred het seizoen zal afmaken”, maakte Cruijff duidelijk tijdens zijn persmoment. De nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers heeft een duidelijke visie op de trainerspositie.

‘Niet respectvol naar Grim’

“Misschien ben ik in dat opzicht niet zo Nederlands, maar ik ben wel het type dat altijd probeert mensen te respecteren. Als we het nu al over de trainer van het nieuwe seizoen hebben, haal je de focus weg bij vandaag. Het elftal heeft heel belangrijke wedstrijden voor de boeg: we móéten winnen en we móéten voor die tweede plek gaan”, aldus Cruijff.

“Ik wil de huidige coach respecteren. Als ik het over anderen heb, vind ik dat niet respectvol naar hem toe. En ook niet naar de clubs van trainers die we dan gaan noemen. Maar het wordt één van de belangrijkste beslissingen, dat is logisch”, vervolgt de zoon van Ajax-legende Johan Cruijff.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Willem Weijs

AD: 'Jong Ajax-staf met stomheid geslagen door mededeling Cruijff'

  • Gisteren, 22:18
  • Gisteren, 22:18
  • 7
Theo Janssen

Janssen hard voor Ajax-directie: 'Hebben het de afgelopen jaren helemaal verkloot'

  • Gisteren, 11:57
  • Gisteren, 11:57
  • 10
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • Gisteren, 10:56
  • Gisteren, 10:56
  • 7
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
37 Reacties
8 Dagen lid
42 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van pissebed in kakkebed.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
37 Reacties
8 Dagen lid
42 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van pissebed in kakkebed.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
21
21
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel