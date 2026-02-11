Jordi Cruijff heeft tegenover verschillende media - waaronder Voetbal International - duidelijk gemaakt dat Fred Grim (voorlopig) de hoofdtrainer van Ajax blijft. De nieuwe technisch directeur geeft aan dat die afspraak al is gemaakt voordat hij tekende in Amsterdam. De positie van Grim is door de tegenvallende resultaten steeds meer ter discussie komen te staan.

Ajax nam begin november afscheid van John Heitinga, die wegens teleurstellende resultaten werd ontslagen. De clubleiding schoof assistent-trainer Grim door naar de rol van interim-trainer en zag direct een lichte stijgende lijn.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de rust enigszins terugkeerde in Amsterdam, zijn de resultaten inmiddels opnieuw matig. Sterker nog: in elf competitiewedstrijden behaalde Heitinga zelfs een hoger puntengemiddelde (1,82) dan Grim (1,73). Mede daardoor roepen veel Ajax-supporters nadrukkelijk om een nieuwe trainerswissel in de Johan Cruijff ArenA.

De kans dat er op korte termijn een nieuwe trainer wordt aangesteld, lijkt echter klein. “In principe is de afspraak, nog voordat ik tekende, dat Fred het seizoen zal afmaken”, maakte Cruijff duidelijk tijdens zijn persmoment. De nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers heeft een duidelijke visie op de trainerspositie.

‘Niet respectvol naar Grim’

“Misschien ben ik in dat opzicht niet zo Nederlands, maar ik ben wel het type dat altijd probeert mensen te respecteren. Als we het nu al over de trainer van het nieuwe seizoen hebben, haal je de focus weg bij vandaag. Het elftal heeft heel belangrijke wedstrijden voor de boeg: we móéten winnen en we móéten voor die tweede plek gaan”, aldus Cruijff.

“Ik wil de huidige coach respecteren. Als ik het over anderen heb, vind ik dat niet respectvol naar hem toe. En ook niet naar de clubs van trainers die we dan gaan noemen. Maar het wordt één van de belangrijkste beslissingen, dat is logisch”, vervolgt de zoon van Ajax-legende Johan Cruijff.