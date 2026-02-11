Live voetbal

Jordi Cruijff baalt van uitblijven nieuwe Ajax-controleur

Jordi Cruijff met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 februari 2026, 16:40

Jordi Cruijff baalt ervan dat Ajax er afgelopen winterstop niet in is geslaagd een nieuwe controleur aan te trekken. Op die positie zijn de Amsterdammers, na het vertrek van Jordan Henderson, al twee transferwindows nadrukkelijk op zoek naar versterking. Komende zomer gaat de nieuwe technisch directeur van Ajax een nieuwe poging wagen, zo bleek tijdens zijn persmoment.

Henderson vertrok afgelopen zomer uit de Johan Cruijff ArenA en tekende een contract bij Brentford FC. Net als in de zomerse transferperiode slaagde de directie van de Amsterdammers er afgelopen winter niet in om een waardige vervanger te halen. Van het begin tot het einde van de window werd de nummer vier van de Eredivisie gelinkt aan talloze controleurs, maar uiteindelijk kwam er geen. Cruijff, die toen nog niet officieel was begonnen als technisch directeur, baalt daarvan.

'Daar baal je wel van'

“Ten eerste ben ik een beetje aan het einde van de window gekomen, dus ik heb niet alles bepaald, maar wel in samenwerking”, begint de nieuwe beleidsbepaler van de Amsterdammers. “Er was een lijst met opties voor de nummer 6-positie, waarna je een volgorde van prioriteiten maakt. Dat is ook gebeurd. Alleen soms is wat je wil niet haalbaar. Dromen is gratis, maar de realiteit is soms ietsje duurder. We hebben het geprobeerd, maar soms kan het niet. Daar baal je wel van, maar oké, dat is voetbal. Daar moet je overheen stappen en oplossingen voor vinden”, vertelt hij onder meer aan Voetbal International.

Ajax waagt nieuwe poging in de zomer

Ajax gaat komende transferwindow opnieuw op zoek naar een (ervaren) verdedigende middenvelder. “Voor de zomer wordt die positie wel belangrijk: wat voor type je haalt en wat voor balans die brengt. Maar ik denk dat er meerdere dingen nodig zijn. Niet één speler gaat alles in één keer beter maken. Als je twintig punten achterstaat, zijn er meerdere dingen aan de hand. En Barcelona speelt volgens mij ook zonder nummer 6”, aldus Cruijff.

0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.198 Reacties
975 Dagen lid
16.329 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het kwam door dat weer achter de feiten aan liepen of veel te laat er mee was

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

