Jordi Cruijff baalt ervan dat Ajax er afgelopen winterstop niet in is geslaagd een nieuwe controleur aan te trekken. Op die positie zijn de Amsterdammers, na het vertrek van Jordan Henderson, al twee transferwindows nadrukkelijk op zoek naar versterking. Komende zomer gaat de nieuwe technisch directeur van Ajax een nieuwe poging wagen, zo bleek tijdens zijn persmoment.

Henderson vertrok afgelopen zomer uit de Johan Cruijff ArenA en tekende een contract bij Brentford FC. Net als in de zomerse transferperiode slaagde de directie van de Amsterdammers er afgelopen winter niet in om een waardige vervanger te halen. Van het begin tot het einde van de window werd de nummer vier van de Eredivisie gelinkt aan talloze controleurs, maar uiteindelijk kwam er geen. Cruijff, die toen nog niet officieel was begonnen als technisch directeur, baalt daarvan.

'Daar baal je wel van'

“Ten eerste ben ik een beetje aan het einde van de window gekomen, dus ik heb niet alles bepaald, maar wel in samenwerking”, begint de nieuwe beleidsbepaler van de Amsterdammers. “Er was een lijst met opties voor de nummer 6-positie, waarna je een volgorde van prioriteiten maakt. Dat is ook gebeurd. Alleen soms is wat je wil niet haalbaar. Dromen is gratis, maar de realiteit is soms ietsje duurder. We hebben het geprobeerd, maar soms kan het niet. Daar baal je wel van, maar oké, dat is voetbal. Daar moet je overheen stappen en oplossingen voor vinden”, vertelt hij onder meer aan Voetbal International.

Ajax waagt nieuwe poging in de zomer

Ajax gaat komende transferwindow opnieuw op zoek naar een (ervaren) verdedigende middenvelder. “Voor de zomer wordt die positie wel belangrijk: wat voor type je haalt en wat voor balans die brengt. Maar ik denk dat er meerdere dingen nodig zijn. Niet één speler gaat alles in één keer beter maken. Als je twintig punten achterstaat, zijn er meerdere dingen aan de hand. En Barcelona speelt volgens mij ook zonder nummer 6”, aldus Cruijff.