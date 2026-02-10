Theo Janssen stelt de clubleiding van Ajax verantwoordelijk voor de sportieve malaise. "De algemeen directeur en de technisch directeur hebben het de afgelopen jaren helemaal verkloot", zegt de oud-middenvelder bij Rondo op Ziggo Sport.

Ajax voorkwam afgelopen zondag ternauwernood een nederlaag op bezoek bij AZ, toen Kian Fitz-Jim in blessuretijd de 1-1 binnenkopte. Door de remise vinden de Amsterdammers zich na 22 gespeelde wedstrijden terug op de vierde plaats in de Eredivisie, met een achterstand van maar liefst twintig (!) punten op koploper PSV.

"Er wordt ook heel veel gewisseld bij Ajax", zegt Janssen. "Dat heeft ook te maken met de resultaten die je behaalt en het kansen geven aan jonge jongens. Ze zijn een periode redelijk stabiel geweest, toen speelden ze best wel compact, verdedigend vanuit de organisatie. Ze zochten een paar momentjes. Nu zie je dat ze wat meer proberen te voetballen, het wordt wat losser. Dan zie je ook gelijk de slechte momenten weer terugkomen. Als het even niet goed staat, dan loop je er dwars doorheen."

Janssen vindt dat de 'schuldigen' voor de sportieve problemen bij Ajax op directieniveau gezocht moeten worden. "Als je gewoon heel realistisch kijkt naar het hele elftal van Ajax, dan is het niet goed genoeg. Maar uiteindelijk begint het bij je technisch directeur en je algemeen directeur. Die hebben het helemaal verkloot, de afgelopen jaren."

Alex Kroes was de afgelopen anderhalf jaar verantwoordelijk voor de technische portefeuille, maar heeft het stokje per 1 februari overgedragen aan Jordi Cruijff. De positie van algemeen directeur, bij Ajax aangeduid als CEO, wordt sinds mei 2024 bekleed door Menno Geelen. Janssen voorziet dat er veel werk te verzetten is en dat er op korte termijn nog geen resultaten verwacht kunnen worden: "Ze moeten weer helemaal gaan opbouwen, dat heeft een paar jaar nodig", aldus de analist.