Ajax heeft maandagmiddag een oefenduel met Telstar winnend afgesloten. Op het eigen trainingscomplex zegevierden de Amsterdammers met 2-0, dankzij treffers van winteraanwinst en , dat meldt Lucas Weening op X. De ontmoeting diende voor de ploeg van interim-trainer Fred Grim als een gelegenheid om spelers die zondag tegen AZ minder minuten maakten, extra ritme te laten opdoen.

Zinchenko, die deze winter voor een bedrag van circa 1,5 miljoen euro overkwam van Arsenal, liet met zijn doelpunt direct weer zijn waarde zien. De Oekraïner maakte zondagmiddag zijn eerste officiële minuten voor de Amsterdammers, toen hij een kwartier voor tijd in de ploeg kwam voor Owen Wijndal.

Ook Fitz-Jim wist het net te vinden. De middenvelder was zondag als invaller ook al trefzeker in de wedstrijd tegen AZ, waarmee hij in de extra tijd een punt redde voor de ploeg van Fred Grim.

Tomiyasu maakt belangrijke minuten in herstelproces

Een andere verschijning op het veld was winteraankoop Takehiro Tomiyasu. De Japanse verdediger viel na de rust in en maakte zo weer de nodige minuten in het shirt van Ajax. Tomiyasu bevindt zich in de laatste fase van zijn herstel na een langdurige knieblessure, waarvoor hij vorig jaar februari een operatie onderging. Hoewel hij medisch fit is verklaard en eerder deze maand al kort inviel tegen Excelsior, wordt de 27-verdediger zorgvuldig gebracht om zijn volledige wedstrijdritme terug te krijgen.

Kansen voor talenten uit de jeugdopleiding

Naast de gevestigde namen kregen ook enkele talenten uit de eigen opleiding de kans om zich te laten zien. Grim gunde speeltijd aan Levi Acheampong en Tyrese Teuwsen, die beiden uitkomen voor Ajax Onder 19. Acheampong, een aanvallende middenvelder, en centrumspits Teuwsen maken dit seizoen indruk in de jeugdopleiding en mochten maandag de nodige ervaring opdoen bij de hoofdmacht.

Bekijk hieronder de eerste goal van Zinchenko