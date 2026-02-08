Danny Makkelie maakt grote uitzondering na AZ - Ajax

Danny Makkelie heeft zondag na AZ – Ajax (1-1) een grote uitzondering gemaakt. De scheidsrechter verscheen voor de camera van ESPN om duidelijkheid te verschaffen over het afgekeurde doelpunt van AZ in de tweede helft.
AZ leek op weg naar een overwinning tegen Ajax, na een doelpunt in de 52ste minuut van Wouter Goes. In de 73ste minuut van de wedstrijd leken de Alkmaarders de 2-0 op het scorebord te zetten: Alexandre Penetra verlengde een vrije trap van Peer Koopmeiners met het hoofd, waarna Parrott van dichtbij raak kopte.
AZ leek zijn voorsprong daarmee te verdubbelen, maar Makkelie werd naar het VAR-scherm geroepen en keurde het doelpunt vervolgens af. Te zien was dat Ibrahim Sadiq Ajax-verdediger Anton Gaaei opzichtig hinderde en Sadiq stond wel in buitenspelpositie toen Koopmeiners de bal voorgaf. Ajax wist vervolgens in de 93ste minuut via Kian Fitz-Jim alsnog een doelpunt uit het vuur te slepen.
Makkelie verscheen na de wedstrijd voor de camera van ESPN om opheldering te geven over zijn beslissing om het doelpunt van Parrott af te keuren. Dat is bijzonder, want sinds eind 2022 verschijnen arbiters in principe niet meer voor de camera voor interviews na wedstrijden in het betaald voetbal. Alleen toelichting van specifieke spelregels of onduidelijkheden blijven toegestaan, maar daarvoor moet door journalisten eerst een aanvraag ingediend worden bij de persafdeling.
ESPN maakte gebruik van die laatste optie en dus verscheen Makkelie bij hoge uitzondering voor de camera om tekst en uitleg te geven. “Er komt een voorzet. Sadiq staat in buitenspelpositie, heel duidelijk. Op het moment dat die bal eroverheen komt, hindert hij eigenlijk de loopactie van Gaaei om het luchtduel om de bal aan te gaan. Dan maak je je dus als verdediger strafbaar aan buitenspel. Hij blokt Gaaei, dus het is een vorm van obstructie. Dat doet hij vanuit buitenspelpositie, waardoor Gaaei het luchtduel niet aan kan gaan. Dan zegt de regels: dat is strafbaar buitenspel.”
“Omdat het subjectief is, moet je als scheidsrechter zelf ook nog even gaan kijken”, vervolgt Makkelie. “De VAR, Rob Dieperink, was overtuigd. Hij zei: Dan, voor ons is het 100 procent buitenspel. Sadiq staat buitenspel en hindert vervolgens Gaaei. Hij maakt zich strafbaar aan zijn buitenspelpositie. Maar je moet hem zelf even beoordelen. Dus ik ben gaan kijken, ik kreeg het beeld te zien en binnen twee seconden was ik overtuigd. Knip en klaar.”
Je tweede zin is wel waar. Je eerste niet. Op basis van deze bevindingen en argumenten vind ik het op zich wel terecht dat hij is afgekeurd. Maar ben het wel met je eens, dat dit zelden (nooit?) gebeurd bij een topploeg. Mochten we willen dat alle scheidsrechters zo consequent waren.
Of je het nu wél of niet terecht vindt dat Makkelie de goal van AZ afkeurde, in ieder geval toont hij in dit geval wél ballen om dat voor de camera uit te leggen. De rest van het scheidsrechtersgilde laat zich achteraf nóóit zien, om tekst en uitleg te geven (ja, ik weet dat daar speciale regels voor gelden). In dit geval mogen ze wel een voorbeeld nemen aan Makkelie, dat zou zeker wat meer respect en waardering opleveren.
