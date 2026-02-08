PSV boekt uiterst moeizame zege op bezoek bij goed spelend FC Groningen

PSV heeft zondagavond een benauwde overwinning geboekt op bezoek bij FC Groningen. De ploeg van Peter Bosz had het zwaar met goed spelende Trots van het Noorden, maar wist in de Euroborg knap terug te komen van een achterstand: 1-2.

FC Groningen begon uitstekend aan de wedstrijd tegen PSV. De ploeg van Dick Lukkien legde veel energie in het duel en wist daardoor al vroeg gevaarlijk te worden op de helft van PSV. De eerste de beste kans voor de Groningers was vervolgens ook direct raak. Younes Taha werd bereikt na een goede uittrap van doelman Etiënne Vaessen. Hij werkte uitstekend af: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

Diezelfde Vaessen was kort daarna opnieuw belangrijk voor FC Groningen, want PSV kwam na 25 minuten spelen beter in de wedstrijd. Ismael Saibari testte de doelman met een kiezelhard schot, dat Vaessen uitstekend wist te keren. Het zat FC Groningen in die fase wel mee, want Paul Wanner raakte kort daarna de paal.

Toch was er allesbehalve sprake van eenrichtingsverkeer, want FC Groningen speelde met een gedurfd strijdplan een voortreffelijke eerste helft. Het was opnieuw Taha die zelfs zijn tweede van de avond had moeten maken, maar hij faalde oog in oog met doelman Niek Schiks van PSV.

Het spelbeeld veranderde niet na rust. FC Groningen hield de druk er goed op bij PSV en wist waar het de Brabantse ploeg pijn kon doen: in de ruimte achter de defensie. Dat lukte meermaals, zo ook in de 55e minuut toen Vaessen met een uitstekende uittrap Taha alleen voor de doelman zette. De scherpte in de afronding was er bij Taha echter vanaf na zijn openingstreffer. De bal vloog hoog de tribune in, waardoor FC Groningen verzuimde de marge te verdubbelen.

Taha kreeg gedurende de gehele wedstrijd de meeste kansen. Kort daarna was het opnieuw de van FC Twente gehuurde aanvaller die voor Schiks verscheen. De debuterende doelman liet zien waarom hij bij PSV onder contract staat. Hij maakte zich groot en kwam als winnaar uit de strijd.

Schiks hield PSV daarmee in de wedstrijd, wat zich na 65 minuten uitbetaalde in de gelijkmaker. Tot dat moment had PSV in het tweede bedrijf nog geen enkele kans gecreëerd. Het was Saibari die Vaessen ditmaal kansloos liet met een harde kopbal. Dat bleek het moment voor PSV om door te pakken. De koploper van de Eredivisie deed dat een kwartier voor tijd vanuit een standaardsituatie. Dennis Man kreeg de bal plotseling voor zijn voeten en schoof die beheerst binnen: 1-2.

Het was, ondanks een slotoffensief, het laatste grote wapenfeit in de Euroborg. PSV kwam na de treffer van Man niet meer in de problemen. FC Groningen heeft zich kranig geweerd en had misschien wel recht gehad op een resultaat. Daarvoor miste de ploeg van Dick Lukkien echter te veel grote kansen.