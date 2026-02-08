PSV-doelman is zondagavond emotioneel geraakt na afloop van de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV (1-2). De doelman debuteerde in het eerste elftal van de Brabantse club, en dat zorgde voor tranen bij de 22-jarige keeper.

Schiks moest onverwachts in actie komen bij PSV, nadat Matej Kovar en Nick Olij op de training een blessure opliepen. Het betekende het debuut van de doelman, die normaal gesproken zijn wedstrijden speelt bij Jong PSV, in de ploeg van Peter Bosz. In de Euroborg kende Schiks een prima eerste optreden. PSV won de lastige uitwedstrijd en de debutant onderscheidde zich met een aantal cruciale reddingen.

Dat alles deed de in Boxmeer geboren doelman zichtbaar wat. Na afloop verscheen Schiks met tranen in zijn ogen voor het uitvak, waar de PSV-supporters zijn naam scandeerden.

Voor de camera van ESPN kon hij er hard om lachen. “Dit is het harde werken van de afgelopen jaren. Dat komt er dan heel even uit. Ik ben ook wel een emotionele jongen, dus ik had dit enigszins wel verwacht. Het staat op beeld, dus ik kan er niets meer aan doen, haha.”

“Ik ben blij dat ik dit heb kunnen halen. Nu is het hard werken om stappen te blijven maken. Ik ben hartstikke blij, en de mensen om mij heen ook. Dit smaakt naar meer.”